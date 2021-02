Kiel/Flensburg

Das aktuelle Corona-Geschehen in Flensburg ist nach Ansicht des Leiters der Landesmeldestelle Schleswig-Holstein, Prof. Helmut Fickenscher, ursprünglich vor allem auf Aktivitäten einer größeren Personalvermittlungsfirma zurückzuführen. „Diese haben mehrere größere Betriebe im Raum Flensburg und auch in Dänemark betroffen“, sagte der Kieler Infektionsmediziner am Mittwoch.

„Und das hat sich in der Bevölkerung in Flensburg und in angrenzenden Gebieten des Kreises Schleswig-Flensburg fortgesetzt.“ Betroffen seien vor allem Menschen im Umfeld infizierter Beschäftigter dieser Firmen.

Flensburg rangiert mittlerweile mit 181,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf Platz sieben der Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Vor zwei Monaten hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt noch bei 53 gelegen. In Schleswig-Flensburg liegt die Inzidenz mittlerweile bei 84,5 - vor zwei Monaten betrug der Wert 36,3.

Livestream: Daniel Günther und Heiner Garg zur Corona-Lage in Flensburg und Schleswig-Flensburg

Ministerpräsident Daniel Günther und Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg nehmen die Entwicklung zum Anlass und informieren ab 17.15 Uhr über die aktuelle Corona-Lage in der Stadt Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg.

Wir zeigen die Statements im Livestream, sobald die Politiker vor die Presse treten.

Flensburg: Britische Corona-Mutante ist deutlich ansteckender

In Flensburg geht man davon aus, dass die Variante in Situationen übertragen werden, in denen das Original-Virus vorher nicht so schnell übertragen wurde. Die Virusvariante sei deutlich ansteckender und gefährlicher, sagte der Stadtsprecher. Einen einzigen Ausbruchsherd gebe es nicht, dass Virus sei in allen Stadtteilen und an verschiedensten Stellen. „Es ist beunruhigend.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die in Großbritannien entdeckte Variante B1.1.7 wurde am 15. Januar erstmals in der Fördestadt nachgewiesen und hat sich seitdem rasant ausgebreitet. Bereits am 29. Januar schrieb die Stadt in ihrem Lagebericht von 39 bestätigten Nachweisen und 53 Verdachtsfällen. Am Mittwochvormittag (Stand 11.00 Uhr) betrug die Zahl der vordiagnostizierten Meldungen 283 Fälle.

Hohe Inzidenz: Corona-Regeln in Flensburg verschärft

Aufgrund der Lage hat Flensburg die Corona-Regeln bereits vor einigen Tagen verschärft. So darf etwa nur noch eine Person pro Haushalt einkaufen gehen.

Auch die Besuchsregeln in Alten- und Pflegeheimen wurden verschärft. Schulen und Kindergärten öffnen zunächst nicht.

Prof. Helmut Fickenscher: Gesundheitsamt Flensburg ist sehr kompetent

Die in Großbritannien entdeckte Variante B1.1.7 wurde am 15. Januar erstmals in Flensburg nachgewiesen und hat sich seitdem rasant ausgebreitet. Am Mittwoch (Stand 11.00 Uhr) betrug die Zahl der vordiagnostizierten Meldungen 283 Fälle.

Vorteilhaft sei die im Vergleich geringe Größe Flensburgs, sagte der Professor. „Das Gesundheitsamt ist dort sehr aktiv und sehr kompetent.“ Er rechne damit, dass sich das Infektionsgeschehen effizient eingrenzen lasse. „Denn es macht einen sehr großen Unterschied, wie groß ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt ist.“

In kleinen Kommunen könnten „auch recht kleine Häufungen schon ungeheure Effekte auf die gemeldete Inzidenzzahl haben“. Rechne man ein paar wenige Ausbrüche raus, falle die Inzidenz deutlich geringer aus. Einen Zusammenhang mit dem deutsch-dänischen Grenzverkehr sieht Fickenscher bisher nicht.