Corona-Notbremse greift ab Mittwoch im Kreis Pinneberg

Wegen mehrtägiger Überschreitung des Grenzwerts von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen greift ab Mittwoch im Kreis Pinneberg die Corona-Notbremse. Dies kündigte der Kreis an. Dann gilt dort zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr eine Ausgangsbeschränkung. Außerdem muss die Außengastronomie wieder schließen. Private Kontakte sind nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren Person erlaubt.

Darüber hinaus gibt es in den Kitas des Kreises vorerst nur Notbetreuung, in den Schulen nur Distanzunterricht. Ausschank und Verzehr von Alkohol ist im öffentlichen Raum untersagt. Im Einzelhandel und auf Wochenmärkten darf nur noch eine Person pro Haushalt einkaufen.

Am Dienstag gab das Robert Koch-Institut die Inzidenz für den Kreis Pinneberg mit 105,3 an. Die sogenannte Bundesnotbremse greift seit Samstag für Kreise und kreisfreie Städte mit Inzidenzen über 100. Die Maßnahmen enden dann, wenn dieser Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterboten wird.

