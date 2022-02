Kiel

Menschen mit Beinbruch, Herzinfarkt oder anderen Krankheiten: In der Omikron-Welle häufen sich auf den Normalstationen der schleswig-holsteinischen Kliniken die Fälle von Menschen, die positiv auf Corona getestet, aber aus völlig anderen Ursachen dort in Behandlung sind. Die Zahl der Corona-Patienten mit schweren Verläufen auf den Intensivstation ist dagegen überschaubar. Grund zur Entwarnung bestehe aber deshalb noch nicht, heißt es aus den Kliniken.

„Die Normalstationen sind im Städtischen Krankenhaus, wie in anderen Kliniken auch, sehr ausgelastet“, sagt Birgitt Schütze-Merkel, Sprecherin des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK). Von einer herausfordernden Situation sprechen auch die Imland-Klinik, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) Neumünster.

Viele Corona-Patienten sind nicht wegen Corona auf den Stationen

Bei der Aufnahme im SKK werden alle Patienten auf Corona getestet. „Das führt derzeit zu einer ganzen Reihe positiver Testergebnisse, ohne dass diese Patienten an Covid-19 erkrankt sind“, sagt Schütze-Merkel. Von den positiven Corona-Patienten seien aktuell zwei Drittel wegen anderer Erkrankungen im SKK. Auch das FEK in Neumünster berichtet von einer großen Mehrzahl an Corona-Patienten, die nicht wegen Corona auf den Stationen seien. Am UKSH in Kiel war das in dieser Woche für rund die Hälfte der Patienten auf der Normalstation der Fall.

Egal, ob mit oder wegen Corona: Der Arbeitsaufwand für die Kliniken bleibt nahezu gleich. In allen Fällen müssen die Infizierten isoliert werden, um andere Patienten und das Personal vor einer Corona-Infektion zu schützen. „Das sorgt natürlich für zusätzlichen Aufwand und Arbeit“, sagt Domagoj Schunk, Leiter der Notaufnahme und einer Covid-Normalstation am UKSH Kiel.

Hohe Fluktuation an Corona-Patienten

Verschärfend komme hinzu, dass es bei den Corona-Patienten auf der Normalstation eine hohe Fluktuation gebe. Viele blieben nur ein bis zwei Tage. „Wir entlassen täglich etwa sechs bis neun Corona-Patienten“, sagt Schunk. Ähnlich viele kämen täglich wieder dazu.

Die Kliniken haben außerdem mit eigenem Personalausfall durch Omikron zu kämpfen. „Bei uns ist die Lage gar nicht so sehr wegen den Corona-Patienten angespannt – sondern, weil sich viele Mitarbeiter infizieren und fehlen“, sagt Dr. Andrea Pace, Ärztlicher Direktor des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster.

Omikron macht es deshalb immer schwerer, die tatsächliche Belastung des Gesundheitssystems zu messen. Da in der Hospitalisierungsrate kein Unterschied gemacht wird, ob Patienten wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus müssen oder ob sie bei der Aufnahme wegen einer ganz anderen Krankheit positiv getestet wurden, wird dieser Parameter zunehmend in Zweifel gezogen.

Viele Corona-Fälle sind nicht mehr in der Statistik

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen registriert werden, spielt kaum noch eine Rolle, weil alle Experten von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. „Die Zahl ist ja leider aktuell nicht wirklich genau“, beklagt beispielsweise Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Gesundheit im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Veränderung der Teststrategie sorgte dafür, dass viele Corona-Fälle gar nicht mehr in den Statistiken des RKI auftauchen.

Denn: Infektionen können nun auch per Schnelltest bestätigt werden. Die Gesundheitsämter melden aber nur positive PCR-Tests ans RKI. Ein Problem, sagt Ott. „Diese Zahlen müssen stimmen, um das Infektionsgeschehen wirklich genau bewerten zu können.“ Seiner Ansicht nach sollten die Entwicklung der Todeszahlen, Krankenhausaufenthalte und die Zahl der Intensivpatienten noch stärker bei politischen Entscheidungen mit einbezogen werden. Die Corona-Maßnahmen sollten auf verschiedenen Parametern basieren, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.