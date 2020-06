1500 Euro Bonus für die Pflegekräfte

Kiel

Kiel. Pflegebeschäftigte in Schleswig-Holstein können zum Herbst mit einer Bonuszahlung rechnen. Matthias Badenhop ( FDP), Staatssekretär im Sozialministerium, sagte am Donnerstag, dass das Land mit seinen reservierten 40 Millionen Euro eine Punktlandung hinlegen werde. Wer in der Kranken- oder Altenpflege Vollzeit arbeitet, soll abzugsfrei 1500 Euro zusätzlich erhalten.

Teilzeitbeschäftigten (nach Badenhops Angaben sind das in der Altenpflege zwei Drittel des Pflegepersonals) werde entsprechend weniger ausgezahlt. Insgesamt errechnete die Landesverwaltung in der Altenpflege 34875 Vollzeitstellen (bei einer gemischten Personalbelegung auch mit Teilzeitbeschäftigten), in der Krankenpflege sind es 25500.

„Der Pflegebonus Schleswig-Holstein steht“, freute sich der Grünen-Abgeordnete Lasse Petersdotter. Zwar habe das Verfahren länger gedauert als vermutet. „Aber dieser Pflegebonus ist historisch einmalig, darum gibt es keine Blaupausen.“ Das Geld soll die Belastung des Pflegepersonals während der Corona-Pandemie würdigen.

Schleswig-Holstein stockt den bundesweiten Bonus für die Altenpflege auf und berücksichtigt zusätzlich neben der Krankenpflege mit einem geringeren Betrag auch Berufsgruppen in Ambulanzen, Laboren und Küchen.