Kiel

Kinder und Jugendliche sind die großen Verlierer der Pandemie. Der Jugendrat des Kinderschutzbundes Schleswig-Holstein hatte im Juni und Juli eine Online-Umfrage unter den 14- bis 19-Jährigen im Norden gestartet. Noch ist nicht alles ausgewertet. Aber eine Tendenz ist schon jetzt klar erkennbar: Erwachsen werden im Corona-Modus ist alles andere als leicht. Im Botanischen Garten in Kiel treffen sich am Donnerstagnachmittag drei Jugendratsmitglieder mit Sozialminister Heiner Garg (FDP) zum Austausch.

Die Idee zum Treffen hatte der Minister. „Ich möchte mit den Gruppen ins Gespräch kommen, die am härtesten von der Pandemie getroffen sind“, sagt Heiner Garg. Den Ort des Treffens haben dann die Jugendlichen ausgesucht. „Draußen ist es am ungefährlichsten“, sagt Emma Louisa Döhler (20) aus Kiel. „Da war klar, dass wir einen Spaziergang zusammen machen.“

Zur Galerie Drei Mitglieder des Jugendrats des Kinderschutzbundes Schleswig-Holstein erzählen von den Bedürfnissen der Jugend

Ohne Berührungsängste geht es denn auch gleich ins Eingemachte. 40 Fragen hatte der Jugendrat in seinem Online-Format ausgearbeitet, um ein Bild von der derzeitigen Situation zu bekommen. „Es gab sehr berührende Antworten“, sagt Emma Louisa Döhler. Vor allem die Einschränkung der persönlichen Kontakte, massive Belastungen in der Schulsituation und die dabei empfundene Ohnmacht seien immer wieder genannt worden.

Von Kindern und Jugendlichen und ihrer Traurigkeit

„Zudem haben 40 Prozent der Befragten die Frage: Bist Du oft traurig? bejaht“, erzählt Lorenzo Schüller (19) aus Dänischenhagen. Im vergangenen Jahr waren es bei einer ersten Umfrage noch 25 Prozent gewesen. Das Hauptproblem: Kinder und Jugendliche haben das Gefühl, nicht gesehen und gehört zu werden. Für 2021 ist dieser Aspekt zwar noch nicht ausgewertet. Aber 2020 gaben 42 Prozent der mehr als 1000 vom Jugendrat Befragten an, nicht in schulische Entscheidungen eingebunden zu werden. „Für mich war dieses Ergebnis absolut erschreckend“, sagt Emma Louisa Döhler. Der Minister hört aufmerksam zu und nickt. „Was würden Sie sich denn wünschen, wenn sie einen Tag lang das Ruder in der Hand hätten?“, fragt er die drei.

„Schülervertreter brauchen dringend mehr Einfluss, ein eigenes Postfach und eine eigene E-Mail-Adresse“, sagt Emma Louisa Döhler. Sie wünscht sich zudem, dass jede Schule einen Sozialarbeiter in Vollzeit bekommt und dass es für Jugendliche einfacher wird, psychologische Beratung zu bekommen. Am besten anonym. Keivan Azimi (16) aus Kiel verweist darauf, wie wichtig die Kommunikation sei. „Verordnungen müssen besser erklärt werden“, sagt er. Lorenzo Schüller fordert: „Die Politik sollte nicht über Jugendliche sprechen, sondern mit Jugendlichen.“

Wenn die sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränkt sind

Offen erzählt Heiner Garg, dass das nicht immer leicht sei. Dass häufig nur wenige Stunden Zeit blieben, um eine Entscheidung zu treffen. „Bestimmt waren nicht alle Entscheidungen richtig. Aber nicht zu entscheiden, war keine Option.“ Auch Privates lässt er im Gespräch nicht aus. Als Lorenzo Schüller schildert, wie schwer es in der Lockdown-Phase gewesen sei, nicht alle Freunde treffen zu können, erzählt Heiner Garg von seinem damaligen Lebensgefährten, der inzwischen sein Ehemann ist. Da der in Amerika lebt, sei ein Treffen monatelang unmöglich gewesen.

Sich angeregt unterhaltend kraxelt die Gruppe durchs Alpinum im Botanischen Garten. Dabei geht es auch um verpasste Meilensteine auf dem Weg zum Erwachsenenalter. Abiball, Auslandsjahr, Geburtstagsfeiern, erste Liebe. Alles gestrichen. Dazu kommen vielleicht noch belastende Familiensituationen, eine wackelnde Seele und die ewige Angst, jemanden aus der Verwandtschaft anzustecken oder selbst krank zu werden.

Was die Jugendlichen am meisten vermissen? Freunde, Unbeschwertheit, Freiheit, einfach wieder rausgehen können, ohne sich Gedanken zu machen. Dass die Feiern im Kieler Schrevenpark und an der Kiellinie inzwischen mit Verboten eingeschränkt werden, halten alle drei nicht für sinnvoll. „Dann werden die Partys ins Private verlagert“, sagt Emma Louisa Döhler. Ob man mehr Normalität wagen sollte?, will Heiner Garg zum Schluss wissen. Auch da sind sich alle drei vom Jugendrat einig: „Den Rat der Experten hören und sich an deren Einschätzung halten.“