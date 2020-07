Kiel

Dreiviertel aller Schleswig-Holsteiner befürchten, dass durch Deutschland eine zweite Corona-Infektionswelle rollen könnte. Das ergab eine Umfrage, die ein Forschungskonsortium im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstellt hat und deren erste Ergebnisse am Montag vorgestellt wurden. Demnach halten im Norden 42 Prozent eine solche zweite Welle für wahrscheinlich, 34 Prozent schätzen die Chance auf fifty-fifty. Landespolitiker fühlen sich in ihrem Kurs der nur vorsichtigen Lockerungen bestätigt.

Für die repräsentative Studie der Berliner Charité, des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, der PI Health Solutions GmbH, der Atlas Biolab GmbH, des Cologne Center for Genomics und des Forsa-Meinungsforschungsinstituts waren vom 8. bis zum 20. Juni deutschlandweit knapp 31000 Menschen über 18 Jahren über ein Online-Instrument befragt worden. Nach Angaben von Forsa-Geschäftsführer Prof. Manfred Güllner hatten sich in Schleswig-Holstein 1050 Menschen beteiligt. Ziel war es, Daten zur Betroffenheit der Bevölkerung von der Corona-Krise zu gewinnen.

Anzeige

66 Prozent der Schleswig-Holsteiner beurteilen die im März von der Landesregierung beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens demnach als „gerade richtig“. Für 17 Prozent hätten die Maßnahmen sogar noch strenger sein müssen, 16 Prozent bewerteten sie dagegen als zu streng. Damit liegen die Schleswig-Holsteiner in etwa im Bundesdurchschnitt. Die Forscher fragten auch nach Partei-Anhängerschaft. Bundesweit am höchsten fällt die Befürwortung der Maßnahmen bei den Wählern von CDU/ CSU (72 Prozent) aus, dahinter folgen SPD (71) und Grüne (70) sowie mit jeweils 60 Prozent FDP und Linke, während nur 30 Prozent der AfD-Unterstützer den Kurs als gerade richtig bewerten. 48 Prozent von ihnen ist er zu streng, 20 Prozent nicht streng genug.

Weitere KN+ Artikel

Richtige Maß gefunden

Und was halten die Schleswig-Holsteiner von den Lockerungen ab Mai? 47 Prozent finden, dass die Landesregierung das richtige Maß gefunden hat. Für 36 Prozent kamen die Lockerungen zu früh: Die strengeren Regelungen hätten sicherheitshalber noch einige Wochen fortbestehen sollen. 13 Prozent gehen die Lockerungen dagegen nicht weit genug: Die Politik sei zu zögerlich. Auch hier entsprechen die Zahlen in etwa dem Bundesschnitt.

„Wir haben uns in der Landesregierung an dem guten Rat von Expertinnen und Experten orientiert“, sagte am Montag Regierungssprecher Peter Höver. „Es war und ist dabei immer wichtig, früh und entschlossen, aber stets verhältnismäßig zu agieren und um Verständnis bei den Menschen zu werben.“ Was CDU-Fraktionsvize Katja Rathje-Hoffmann unterstrich. Schleswig-Holstein habe das richtige Maß gefunden, um auf die Corona-Pandemie zu reagieren. „Dennoch müssen wir alles tun, um eine zweite Welle – wenn sie denn kommt – in ihren Wirkungen abzumildern.“ Wozu weiterhin der Gebrauch von Alltagsmasken gehöre.

Nicht nachlassen

Marret Bohn (Grüne) warnte, nicht nachzulassen. „Es wird ja auch niemand den Sicherheitsgurt weglassen, nur weil er bisher keinen Unfall hatte.“ Besorgt äußerte sich SPD-Fraktionsvizechefin Birte Pauls, indem sie auf die Mallorca-Partysause vom Sonntag blickte. Das Verhalten deutscher Touristen dort sei absolut inakzeptabel. So etwas dürfe im Tourismusland Schleswig-Holstein nicht passieren. Dass in der Umfrage 36 Prozent der Befragten die Meinung vertraten, die Lockerungen seien zu früh gekommen, „sollte uns eine Warnung sein. Eine zweite Welle würde unsere Krankenhäuser, unser Pflegepersonal und unsere Bürger wieder hart treffen“.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt äußerte sich über eines schon jetzt sehr froh: Im Gegensatz zu anderen Bundesländern werde Schleswig-Holstein „nicht ständig von den Gerichten korrigiert“, was an der Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen liege. „Wir brauchen keine übertriebenen Verbote, sondern die Einhaltung der bestehenden Regeln. Partyszenen, wie man sie in Berlin oder jetzt auch vorm Ballermann sieht, müssen wir in Schleswig-Holstein konsequent unterbinden.“