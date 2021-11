Kiel

Die ausufernde Corona-Lage in Deutschland wirkt sich zunehmend auf Schleswig-Holstein aus. Das Universitätsklinikum UKSH schränkt sein medizinisches Angebot massiv ein, um Intensivkapazitäten für zusätzliche Covid-Patienten aufzubauen. Selbst freiwillige Helfer werden bereits gesucht. Gleichzeitig bereitet die in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante Sorge.

„Angesichts der dramatischen Lage in vielen Bundesländern sowie steigender Infektionszahlen auch in Schleswig-Holstein reduziert das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) ab Montag, 29. November 2021, planbare (elektive) Eingriffe und Behandlungen um 25 Prozent“, teilte die Klinik am Freitag mit. „Das bedeutet, dass zahlreiche aufschiebbare Operationen an den Standorten Kiel und Lübeck nicht zu geplanten Terminen stattfinden. Auch Tageskliniken und Ambulanzen reduzieren ihre Angebote.“

Alle Notfälle in Kiel und Lübeck werden weiterhin behandelt

Ziel der Maßnahme sei „der unverzügliche Aufbau zusätzlicher Intensivkapazitäten. Patientinnen und Patienten, deren Behandlung verschoben wird, werden direkt vom Klinikum informiert. Alle Notfälle werden jedoch weiterhin behandelt, alle dringlichen Operationen finden statt.“

Prof. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH, sagte: „Wir sehen derzeit eine vierte Infektionswelle, die das Potenzial hat, alle bisherigen Erfahrungen in den Schatten zu stellen – und das, obwohl wir mit den sicheren und hochwirksamen Impfstoffen den Schlüssel aus der Krise längst in der Hand haben.“

UKSH bereitet sich auf Übernahme von Intensiv-Patienten vor

Nach Aktivierung des sogenannten Kleeblatt-Konzeptes zur strategischen Verlegung von Intensivpatienten am vergangenen Dienstag bereitet sich das UKSH auf die Übernahme von schwer erkrankten Covid-19-Intensiv-Patienten aus anderen Bundesländern im Südosten vor. Wann diese Transporte nach Schleswig-Holstein genau stattfinden, war am Freitag noch unklar. Zunächst waren einige Patienten von Bayern nach Nordrhein-Westfalen gebracht worden.

Da auch in Schleswig-Holstein die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Covid-19-Erkrankten zunehme, werde nun das Elektivprogramm reduziert, um größere Aufnahmekapazitäten zu schaffen, hieß es. Zudem bittet das UKSH um freiwillige Hilfe von Menschen mit Erfahrungen in medizinischen Berufen. Sie sollen die Aufgaben der auf die Intensivstationen abgezogenen Mitarbeiter teilweise übernehmen, hieß es.

Die sich zuspitzende Pandemie-Lage hat auch in anderen Krankenhäusern Folgen. Neben dem UKSH verschärfte etwa das Städtische Krankenhaus Kiel seine Zugangsregeln. Das Malteser St.-Franziskus-Hospital in Flensburg verlangt ab Montag negative PCR-Tests, auch von geimpften Patienten und Besuchern.

Unterdessen schaut die Welt gebannt auf eine neue Virusvariante, die in Südafrika entdeckt worden ist. Sie hat sich trotz schnell eingeschränkten Flugverkehrs offenbar bereits bis nach Belgien ausgebreitet.

Ob sie für geimpfte Menschen eine Gefahr darstellt, ist dem Kieler Virologen Prof. Helmut Fickenscher zufolge noch nicht absehbar. Eine von mehreren Seiten geforderte vorzeitige Ministerpräsidentenkonferenz zu dem Thema lehnte Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) ab.