Angesichts der steigenden Corona-Zahlen werden die Pandemie-Maßnahmen in Schleswig-Holstein verschärft. Ein Bereich scheint allerdings ausgenommen: die Kitas im Land. „Bei allen Eltern gibt es in den Köpfen das Schreckgespenst erneuter Kita-Schließungen“, sagt Yvonne Leidner, Co-Vorsitzende der Kita-Landeselternvertretung. Die Familien würden sich große Sorgen machen, wie es in den Kitas weitergeht.

In Einzelfällen kommt es schon jetzt aufgrund der Pandemie zu Einschränkungen in der Betreuung, etwa weil Personal in Quarantäne muss. Aktuell scheint das Infektionsgeschehen in den Kitas aber noch überschaubar zu sein.

Allerdings erwarten Kita-Träger und deren Verbände, dass sich die Situation weiter verschärft. Auch aus den Kommunen ist ähnliches zu hören. Der Kreis Segeberg teilt sogar mit, es sei damit zu rechnen, „dass sich ein Großteil der Kinder und deren Haushaltsangehörige in den kommenden Wochen mit Sars-Cov-2 ansteckt“. Denn aktuell gehe es in der Pandemiebekämpfung vor allem darum, vulnerable Gruppen zu schützen. Infektionsketten könnten nicht mehr durchbrochen werden. Das Gesundheitsministerium betont allerdings, das Ziel sei weiterhin, Menschen vor Infektionen zu schützen.

Für Elternvertreterin Leidner ist die Aussage vom Kreis Segeberg dennoch bitter: „Kinder haben ein Recht auf gesundes Aufwachsen.“ Zwar hätte ein Großteil der Kleinen einen leichten Krankheitsverlauf, doch es gebe dennoch schwere Fälle.

GEW: Kita-Mitarbeitende machen sich Sorgen um die Gesundheit

Auch bei den Mitarbeitenden wachse die Sorge um die eigene Gesundheit wie die der Kinder, erklärt Bernd Schauer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GEW in Schleswig-Holstein. „Die Situation in den Kitas während schwieriger Corona-Zeiten scheint in der Politik keine wesentliche Rolle zu spielen.“

Es solle alles dafür getan werden, die Kinder weiter in vollem Umfang zu betreuen, betont ein Sprecher des zuständigen Familien- und Gesundheitsministerium. Konkrete Pläne für schärfere Maßnahmen nennt er allerdings nicht, verweist lediglich auf die bestehenden Empfehlungen für Schutz- und Hygienemaßnahmen, etwa die Betreuung in festen Gruppen.

Ausbaufähig scheint unter anderem das Angebot von Corona-Tests zu sein: Aktuell soll sich das Personal in den Kitas, das weder geimpft noch genesen ist, zweimal wöchentlich testen. Für die Kita-Kinder stellt das Land weiterhin Nasenabstrich-Tests zur Verfügung. Die seien für kleine Kinder eher problematisch, viele Eltern würden die Tests daher nicht nutzen, erklärt Elternvertreterin Leidner.

Elternvertreterin für Lolli-Tests für Kita-Kinder in SH

Das Argument des Familien- und Gesundheitsministeriums, es seien keine geeigneten Lolli-Tests verfügbar, akzeptiert sie nicht: „Wir hätten lieber zehn falsche Tests als 100 ungetestete Kinder.“ Leidner befürwortet zudem tägliche Tests für ungeimpftes Personal sowie regelmäßige Abstriche für geimpfte und genesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch aus Sicht von GEW-Geschäftsführer Schauer braucht es weitere Corona-Maßnahmen in den Kitas: Neben kindgerechten Testmöglichkeiten nennt er Luftfilter und einen schnellen und unbürokratischen Zugang zu Booster-Impfungen.

Markus Potten, Geschäftsführer des Verbandes Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein (VEK), hat ebenfalls einen guten Zugang zu Booster-Impfungen und Corona-Tests im Blick. „In Kitas gab es in Schleswig-Holstein nie eine Testpflicht für nicht geimpftes Personal. Die Verordnungen gaben lediglich eine Soll-Bestimmung her, die wenig Verbindlichkeit ausstrahlte“, so Potten. Das müsse sich ändern. Der VEK-Geschäftsführer hält zudem trotz hoher Impfquoten des Kita-Personals auch die Prüfung einer Impfpflicht für sinnvoll.

Awo sieht Handlungsbedarf bei den Arbeitsbedingungen in den Kitas in SH

Die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein (Awo) hält eine stärkere Anerkennung der Leistungen des Kita-Personals in der Pandemie in Form von besseren Arbeitsbedingungen und einer höheren Vergütung für notwendig. Auch aus Sicht des Paritätischen ist die Lage der Fachkräfte – und der Fachkräftemangel – der Kern der aktuell schwierigen Lage in den Kitas.

Für bessere Arbeitsbedingungen in den Kitas gibt es Unterstützung von den Kita-Eltern: Sie demonstrieren am Donnerstag in Kiel und wollen um 11 Uhr von der Kieler Universität zum Landtag ziehen.