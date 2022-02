Kiel

In Schleswig-Holstein gelten ab Donnerstag, 3. Februar 2022, neue Quarantäneregeln für Corona-Infizierte und enge Kontaktpersonen. Wann und wie lange man in Quarantäne muss und wann die Absonderung endet, hat das Gesundheitsministerium nun ausgeführt.

Diese Quarantäneregeln gelten in SH für Infizierte

Wer nach einem Corona-Selbsttest oder einem Schnelltest in einer Teststation ein positives Ergebnis hat, muss diesen Test durch eine erneute, professionell durchgeführte Testung bestätigen lassen. Dafür kann nun aber auch ein professionell durchgeführter Antigen-Schnelltest (etwa in einem Testzentrum) genutzt werden. Es muss sich also nicht mehr um einen PCR-Test handeln.

Die Quarantäne-Anordnung endet bei Corona-Infizierten, inklusive Kindern und Jugendlichen, spätestens nach zehn Tagen. Dafür braucht es weder eine gesonderte Verfügung des zuständigen Gesundheitsamtes noch einen abschließenden Corona-Test.

Anders ist es, wenn man eher aus der Quarantäne möchte: Beenden kann man diese frühestens ab dem siebten Tag, wenn dann ein zertifizierter Schnelltest (etwa an einer Teststation) oder – sofern verfügbar – ein PCR-Test negativ ausfällt.

Frühes Quarantäne-Ende: Besondere Voraussetzungen für Gesundheitspersonal

Besondere Regeln gelten für mit Corona infizierte Personen, die in besonders vulnerablen Bereichen arbeiten: Wer in Krankenhäusern, Arztpraxen, stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten oder in Angeboten der Eingliederungshilfe tätig ist, kann die Quarantäne zwar auch nach sieben Tagen vorzeitig beenden, muss dabei aber zwei Voraussetzungen erfüllen:

Die Person muss 48 Stunden lang symptomfrei gewesen sein.

gewesen sein. Am siebten Tag der Quarantäne muss möglichst ein PCR-Test gemacht werden. Bei mangelnden PCR-Testkapazitäten reicht laut Gesundheitsministerium allerdings auch ein zertifizierter, durch geschultes Personal durchgeführter Schnelltest in einem Testzentrum.

Diese Quarantäneregeln gelten für enge Kontaktpersonen in SH

Automatisch in Quarantäne gehen müssen nun lediglich Haushaltsangehörige – inklusive Kinder und Jugendliche – von Corona-Infizierten. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium begründet dies damit, dass die Ansteckungsgefahr im häuslichen Umfeld höher ist als in anderen Bereichen. Allerdings können die zuständigen Gesundheitsämter nach einer entsprechenden Ermessensentscheidung für weitere enge Kontaktpersonen Quarantäne anordnen.

Für einige Personengruppen gibt es Ausnahmen von der Absonderungspflicht. Dazu gehören:

Menschen mit einer Boosterimpfung

geimpfte Genesene

Personen, die zweimal geimpft sind, ab dem 15. Tag nach und bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung

Genesene ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests

Die Ausnahmen gelten allerdings nicht, wenn man typische Symptome einer Corona-Infektion hat. Auch eine einmalige Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson führt nicht zu einer Ausnahme von der Quarantäne.

Die Anordnung zur Absonderung endet für Haushaltsangehörige, die der Quarantänepflicht unterliegen, nach spätestens zehn Tagen. Wie bei Corona-Infizierten braucht es dafür weder eine Verfügung des zuständigen Gesundheitsamtes noch einen abschließenden Corona-Test.

Die betroffenen Kontaktpersonen haben auch die Möglichkeit, die Quarantäne vorzeitig zu beenden: Auch sie brauchen dafür einen frühestens am siebten Tag abgenommenen, zertifizierten Schnelltest oder einen PCR-Test, sofern verfügbar. Das Testergebnis muss negativ sein. Bei Kindern und Jugendlichen im Kita- und Schulalter beträgt die Frist nur fünf statt sieben Tage.

Diese Quarantäneregeln gelten in SH für den Schulbereich und die Kitas

In Kitas gelten nun die gleichen Quarantäneregeln wie in Schulen. Das bedeutet, dass nicht-infizierte Kinder derselben Gruppe oder Schulklasse nicht mehr automatisch als enge Kontaktpersonen gelten. Sie müssen deshalb nicht in Quarantäne und können grundsätzlich weiterbetreut werden.

Im Ausnahmefall kann das Gesundheitsamt allerdings Quarantäne für Schülerinnen und Schülern sowie Kindern in der Kindertagesbetreuung anordnen. Denkbar ist das etwa bei größeren Ausbrüchen in den Einrichtungen. Dann besteht die bereits ausgeführte Möglichkeit des vorzeitigen Quarantäneendes durch einen frühestens am fünften Tag abgenommenen, zertifizierten Schnelltest.