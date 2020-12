Kostenlose FFP2-Masken gibt es für Angehörige bestimmter Risikogruppen seit Dienstag in den Apotheken. Vergangene Woche hatten Apotheker darum gebeten, die Masken nicht gleich abzuholen. Der Andrang war dennoch sehr groß, mancherorts gab es bereits nach wenigen Stunden vorerst keine Masken mehr.

Mangel an Gratis-Masken: Apotheker werden beschimpft

Corona-Pandemie in SH

Von Jördis Merle Früchtenicht