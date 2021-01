Kiel

14 Neuinfektionen in Kiel, elf in Neumünster und drei im Kreis Rendsburg-Eckernförde Anfang dieser Woche – nur einige Beispiele für die Entwicklung der Corona-Pandemie in der Region. Am Montag waren insgesamt 249 neue Ansteckungen in Schleswig-Holstein hinzugekommen.

Doch woher stammen die Infektionen noch, wo es doch bereits seit Mitte Dezember einen Lockdown gibt, der im Januar noch einmal verlängert wurde. Was läuft noch falsch?

Anzeige

Das ist offenbar gar nicht so einfach zu beantworten. "Geschätzt 50 Prozent der Corona-Neuinfektionen lassen sich derzeit nicht zurückverfolgen", teilt Sabrina Müller vom Kreis Segeberg auf Nachfrage mit.

Auch in Kiel und Neumünster ist das private Umfeld die derzeit häufigste Ursache

"Die Personen, bei denen die Infektionsquelle bekannt ist, stecken sich überwiegend im selben Haushalt bei Familienmitgliedern sowie Mitbewohnerinnen oder Mitbewohnern an." Auch die Städte Kiel und Neumünster nennen das private Umfeld als derzeit häufigste Ursache.

"Oft stehen Erkrankungen mit einem vorhergehenden Auslandsaufenthalt eines Familienmitglieds in Zusammenhang", so Neumünsters leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth. "Infektionen innerhalb der Haushalte lassen sich kaum verhindern", sagt Prof. Stephan Ott, Leiter des Lagezentrums beim Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

In der kalten Jahreszeit hielten sich die Menschen eben drinnen auf und anders als im Sommer stünden die Fenster dabei auch nicht permanent offen. Es gelte zu verhindern, das Virus aus den Haushalten weiterzutragen.

Corona-Infektionen ebenfalls häufig am Arbeitsplatz

So sei es durchaus feststellbar, dass Ansteckungen auch über berufliche Kontakte stattfinden, so Ott für den Kreis Rendsburg-Eckernförde. Im Kreis Segeberg taucht das berufliche Umfeld ebenfalls in der Kontaktnachverfolgung auf, beispielsweise in den Pausen oder in Fahrgemeinschaften, so Sabrina Müller.

Für Kiel gilt: "Infektionen im Beruf kommen derzeit häufiger beim Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen vor", teilte die Stadt mit. Das ist auch in Neumünster der Fall: "Wir haben vereinzelt Fälle mit entsprechenden Ansteckungen in stationären Einrichtungen wie Pflegeheimen oder im Krankenhaus, die dann in enger Kooperation mit dem Gesundheitsamt sehr gut beherrscht werden", so Alexandra Barth.

Sie meint, jede Möglichkeit zur Kontaktvermeidung solle genutzt werden. "Hierzu zählt auch, Homeoffice-Möglichkeiten auszuschöpfen. Aus Kiel heißt es dazu: "Die verstärkte Nutzung von Homeoffice gehört zu den Maßnahmen, die dabei helfen, dass die Menschen möglichst wenige Kontakte haben."

FFP2-Masken bieten keinen hundertprozentigen Schutz

Es könne dazu beitragen, dass die Infektionszahlen sinken. Über andere Maßnahmen "müsste teils noch diskutiert werden. So würden Einschränkungen bis hin zur Einstellung des ÖPNV ebenfalls dazu beitragen, Kontakte zu reduzieren. Aber es sind auch viele Menschen in systemrelevanten Berufen auf den ÖPNV angewiesen."

Bei dem richtigen Mund-Nasen-Schutz gebe es laut Neumünsters Amtsärztin einiges zu beachten. "FFP2-Masken können unter gewissen Umständen dort sinnvoll sein, wo kein hinreichender Abstand eingehalten werden kann", so Alexandra Barth. Das sei zum Beispiel bei der Patienten-Versorgung der Fall.

"FFP2-Masken tragen dazu bei, die Infektionsübertragung zu senken, wenn die Menschen, die sie tragen, hinreichend versiert im Umgang damit sind. Einen hundertprozentigen Schutz stellen auch sie nicht dar", warnt die Amtsärztin.

Fehlerhafte Anwendung der Masken: "Menschen wiegen sich in falscher Sicherheit"

Sie ergänzt: "Bei Laien birgt der Einsatz von FFP2-Masken das Risiko, dass Menschen sich in falscher Sicherheit wiegen und den notwendigen Abstand nicht einhalten." Aus dem Grund sieht auch der Kreis Plön eine FFP2-Pflicht kritisch, zudem seien die Masken weniger verfügbar und teuer.

Lesen Sie auch: Medizinische oder FFP2-Maske. Welche ist die richtige?

Die Zuordnung zum „privaten Haushalt“ ist laut dem Infektionsmediziner Prof. Helmut Fickenscher von der Uni Kiel "ein Sammelbecken für viele Expositionen". "Die richtigen Methoden sind immer noch: Distanzierung, Kontaktminimierung, Mund-Nasen-Bedeckung, Lüfter", sagt er.