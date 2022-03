Kiel

Corona hat unser aller Leben verändert. Für viele hatte und hat die Pandemie negative Auswirkungen. Aber es gibt auch positive Beispiele. Eines davon ist Britta Margenberg aus Dänischenhagen. Die 53-Jährige hat noch einmal angefangen zu studieren. Ohne Corona wäre sie nie auf diese Idee gekommen.

Die Wege, die wir gehen, sind nicht immer gradlinig. Manchmal reicht ein kleiner Auslöser, um den Fokus in eine andere Richtung zu lenken. So ist es bei Britta Margenberg. Ein Spaziergang mit ihrer Mischlingshündin „Mila“ gibt hier den Impuls. „Ein Lehrer aus unserem Dorf kam mir entgegen und fragte, was ich denn nun so mache“, erzählt sie.

Zu der Zeit macht sie einmal gar nichts. Hat aber einige Pläne im Kopf. Nur dummerweise hat Corona bisher alles ausgebremst. Der Vorschlag des Nachbarn aber kommt bei ihrer Zukunftsplanung ganz bestimmt nicht vor: Ob sie nicht Kunstlehrerin werde wolle? Die würden gerade händeringend gesucht.

Impuls: Einen Beitrag für die Gesellschaft leisten

Nach einigen Überlegungen denkt sie sich: Warum eigentlich nicht? „Corona hat gezeigt, dass nicht jeder nur für sich alleine vor sich hinleben kann“, sagt Britta Margenberg. „Wir müssen viel mehr das große Ganze sehen. So hab’ ich mich gefragt, wie ich einen Beitrag für die Gesellschaft leisten kann.“ Sie ruft beim Bildungsministerium an. Da kommt zunächst die Ernüchterung. Denn ein Quer- oder Seiteneinstieg ist mit ihrem Fachhochschul-Diplom in Architektur bei einem vollwertigen Lehramtsstudium nicht möglich. Ein ganz neues Studium kommt aber für sie nicht mehr infrage.

Da erfährt sie von einem Aufbaustudium im Kunstbereich, das 2019 gemeinsam vom Kunsthistorischen Institut der Kieler Uni und der Muthesius-Kunsthochschule initiiert wurde. Wer einen Bachelor im künstlerischen Bereich hat oder ein abgeschlossenes Studium, wird zu einem Master-Studiengang nur für das Lehramt Kunst zugelassen. „Nach vier Semestern und dem Referendariat kann ich dann die fünften bis 13. Klassen in Kunst unterrichten“, erzählt Britta Margenberg.

Mit Kunstmappe zum Auswahlgespräch

Doch vor der Zulassung zum Studium muss die Dänischenhagenerin noch ein Auswahlgespräch durchlaufen und eine Kunstmappe vorlegen. „Das war schon hart“, erinnert sie sich. „Die Selbstzweifel waren riesig. Kann ich das überhaupt? Schaffe ich das?“ Doch ihr Mann Frank (57), Architekt und selbstständiger Küchenplaner, und die drei Kinder (24, 20, 15) bestärken sie darin.

So setzt sie sich an den Schreibtisch. Nach und nach entstehen Aquarelle, Porträts, Linoldrucke und Architektenzeichnungen. Mit rund zehn Arbeiten tritt sie schließlich mit feuchten Händen vor die Jury. „Das war ein echter Sprung ins kalte Wasser.“ Beim Gespräch wird ihr mächtig auf den Zahn gefühlt, ob sie das Studium wirklich will. Sie müsse sich klar sein, dass sie dann für nichts anderes mehr Zeit habe, wird ihr gesagt.

Britta Margenberg lässt sich jedoch nicht beirren. Am Ende bekommt sie den Platz. Im November 2020 – mit einem Monat Corona-Verspätung – beginnt ihr neues Leben als Studentin. „Ich hatte Befürchtungen, dass ich da die Älteste bin“, erzählt sie. „Aber die Bandbreite ist sehr groß. Von 24 bis Mitte 50 ist alles dabei.“ Trotz Online-Lehre und Zoom-Vorlesungen sei ein tolles Gemeinschaftsgefühl entstanden. „Alle haben positiv reagiert und meine Selbstzweifel damit aufgelöst. Denn es ist völlig egal, wie alt man ist.“

Britta Margenberg gründete einst das „Fachwerk 13“ in Dänischenhagen

Wäre Corona nicht in die Welt gekommen, wer weiß, wo Britta Margenberg dann gelandet wäre. Nach der Kinderpause hatte sie sich 2011 mit dem Wohn-Accessoire-Geschäft „Fachwerk 13“ in Dänischenhagen selbstständig gemacht. „Aber schon eineinhalb Jahre vor der Pandemie war mir klar, dass ich das nicht mehr weitermachen will.“ Der Einzelhandel und der ewige Konsum seien ihr irgendwann falsch vorgekommen.

Nachdem die Geschäftsübergabe in trockenen Tüchern ist, träumt sie von einer Tour mit dem Wohnmobil in der Bretagne und viel Inspiration für den weiteren Weg in die Zukunft. Doch Covid-19 kommt dazwischen. Statt in die Ferne zu reisen und Pläne zu schmieden, räumt sie das Haus auf, bringt den Garten auf Vordermann und überlegt halbherzig, vielleicht wieder als Architektin einzusteigen.

Das Studium nun sei für sie „ein totales Geschenk“. Auch wenn es – wie im Vorstellungsgespräch prophezeit – kein Zuckerschlecken sei. Sie schwärmt von der enormen Horizont-Erweiterung, von komplett neuen Gedanken, von Fähigkeiten, von denen sie nie etwas geahnt habe. „Klar war das am Anfang ein großer Schuh. Aber man wächst da rein“, ist sie sich sicher und kann nur jeden ermutigen, neue Wege zu gehen.

Ihr kommt eine 70-jährige Ärztin in den Sinn, die nochmals Kunstgeschichte studiert und die sie beim Studium kennengelernt hat. „Sie sagt mir: Jetzt sammel’ ich den Goldstaub in meinem Leben. Ich finde, das trifft es ziemlich gut.“