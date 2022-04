Mit altbewährten Mitteln gegen die Atemnot bei Corona-Patienten: Der Pharmahersteller Pohl-Boskamp aus Schleswig-Holstein hat in einer Studie erste Hinweise auf die Wirkung eines seiner Medikamente gefunden. Es stammt aus den 1970er-Jahren und ist millionenfach gegen Erkältungssymptome erprobt.

Von Tilmann Post