Corona-Pille Paxlovid: Kieler Mediziner Fickenscher dämpft Hoffnungen

Große Hoffnung auf kleine Pille: Die Bundesregierung hat beim US-Pharmakonzern Pfizer eine Million Packungen des Corona-Medikaments Paxlovid gekauft – im Januar sollen die ersten Lieferungen eintreffen. Das neue Medikament soll schwere Krankheitsverläufe bei einer Coronainfektion verhindern – auch bei der Omikron-Variante. „Ich rechne damit, dass wir damit zahlreiche schwere Verläufe auf den Intensivstationen verhindern können“, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und kündigte eine Notfallzulassung für Paxlovid in Deutschland an.

Der Kieler Virologe Helmut Fickenscher hält es für zu früh, um in Jubelstürme wegen der neuen Corona-Pille auszubrechen – dafür seien die Erfahrungen mit Paxlovid noch zu begrenzt, aber: „Es ist erfreulich, wenn es weitere Möglichkeit gibt, sich gegen das Virus zu schützen – besonders für Hochbetagte und Menschen mit stark eingeschränktem Immunsystem“, sagt Fickenscher.

Virologe in SH zu Paxlovid: Nützlich, aber kein „Gamechanger“

Paxlovid könne hilfreich sein bei Risikogruppen, die das Medikament in der Frühphase der Corona-Infektion einnehmen und dann vor schweren Krankheitsverläufen geschützt wären. Dass die Paxlovid-Pille zu einem „Gamechanger“ in der Corona-Pandemie wird, hält der Virologe allerdings für unwahrscheinlich. „Einen breiten Einsatz in der Bevölkerung halte ich für unrealistisch. Neue Medikamente werden in der Regel nicht zu Ramschpreisen verschleudert. Die Kosten werden wahrscheinlich hoch sein“, sagt Fickenscher.

Der Kieler Infektionsmediziner Professor Helmut Fickenscher. Quelle: Carsten Rehder

Virologe: „Eine Million Packungen Paxlovid sind nicht viel“

Auch aus logistischen Gründen sei ein breiter Einsatz von Paxlovid in der Bevölkerung unwahrscheinlich, schließlich gebe es einen weltweiten Bedarf – und eine Millionen Packungen für Deutschland seien angesichts der vielen Coronainfektionen, die noch kommen werden, nicht besonders viel.

Außerdem sei es auch nicht erforderlich, dass alle Coronainfizierten die Paxlovid-Pille bekommen, denn: „Häufig entwickeln Infizierte nur schwache Symptome“, sagt Fickenscher. „Welche Personen damit genau behandelt werden können, werden weitere Untersuchungen zeigen. Ich würde den Einsatz bei Menschen ab 70 Jahren und Immungeschwächten für sinnvoll halten.“

So wird Paxlovid eingenommen – und das sind die Nebenwirkungen

Patienten nehmen nach Angaben des Herstellers über fünf Tage zwei Mal täglich jeweils drei Tabletten ein. Paxlovid besteht unter anderem aus dem Wirkstoff Nirmatrelvir, der ein Sars-CoV-2-Protein hemmt. Damit soll die Vermehrung des Virus gestoppt werden.

Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören eine Beeinträchtigung des Geschmackssinns, Durchfall, Bluthochdruck und Muskelschmerzen. Die EU-Arzneimittelbehörde hatte außerdem mitgeteilt, dass Paxlovid nicht von Patienten mit schweren Nieren- oder Leberfunktionsstörungen eingenommen werden dürfe und wegen Wechselwirkungen auch nicht in Kombination mit bestimmten anderen Arzneimitteln. Nicht empfohlen wird das Medikament für Schwangere.

Von Hannes Lintschnig