Corona: So wird Fehmarn abgeriegelt

Bereits ab Heiligenhafen weisen Hinweisschilder an der Autobahn 1 unübersehbar auf die neue Regelung hin. Spätestens in Höhe Großenbrode ( Kreis Ostholstein) ist dann Schluss: Die Landespolizei hat eine Kontrollstelle wenige hundert Meter vor der Fehmarnsundbrücke eingerichtet. Die Ostseeinsel gehört seit dem Morgen zu den für Touristen gesperrten Gebieten. " Autos mit auswärtigen Kennzeichen werden zurückgeschickt, wenn die Fahrer keinen wichtigen Grund haben, auf die Insel zu fahren", sagt ein Sprecher der Polizeidirektion Lübeck.

Beschränkungen wegen Corona: Viele Autofahrer sind informiert

Insgesamt ist der Verkehr in Richtung Fehmarn deutlich geringer als üblich, deshalb müssen auch nur wenige Autofahrer wenden und den Rückweg antreten. Auch wir Reporter werden am Nachmittag freundlich zurückgeschickt. Die Beamten weisen Journalisten darauf hin, dass ab Dienstag selbst der Presseausweis nicht mehr ausreicht, um auf die Insel zu fahren. Nur noch per Sondergenehmigung der Landesregierung, erläutert ein Beamter. Aus Richtung Insel rollt der Verkehr: Vor allem Lastwagen rauschen an der Kontrollstelle vorbei.

Auf die Insel dürfen laut Allgemeinverfügung des Kreises Ostholstein Menschen, die auf der Insel arbeiten, Personen aus medizinischen und pflegerischen Berufen und zur Belieferung der Inselbewohner mit Gütern des täglichen Bedarfs. Außerdem Verwandte, Ehepartner und Lebenspartner von Fehmaranern, die "zur Sorge oder Pflege verpflichtet sind".

Nur wenige Meter von der Polizeisperre entfernt, warten die Mitarbeiter einer Tankstelle auf Kundschaft. Viel los ist nicht. Wer auf die Insel darf, der will schnell weiter. Ein älterer Radfahrer aus Avendorf auf Fehmarn beobachtet die Szenerie: "Gespenstisch, irgendwie bizarr. Surreal", sagt er. "Ich hoffe nur, dieser ganze Spuk ist schnell wieder vorbei." Die Stimmung am Kontrollposten ist entspannt.

