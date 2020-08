Kiel

Weitere Fälle melden Schulen aus Lübeck, Rendsburg-Eckernförde ( Karby), Dithmarschen ( Meldorf), Steinburg, Schleswig-Flensburg und Segeberg. Die Auswirkungen erreichten gestern die höchste politische Ebene: Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) informierte den Finanzausschuss, dass Staatskanzleichef Dirk Schrödter vorerst keine Präsenztermine wahrnehme: Auch seine Familie sei durch den Alarm an einer Kieler Schule betroffen.

SPD fordert Maskenpflicht

„Wir befinden uns mitten in einer Phase, in der viele aus dem Urlaub zurückkehren und wieder andere sich in ihrem Freizeitverhalten nicht mehr so zurücknehmen wie noch vor ein paar Wochen“, sagte Bildungsministerin Karin Prien ( CDU), die gestern an einem Treffen von Bildungspolitikern aus Bund und Ländern mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und SPD-Chefin Saskia Esken teilnahm. Das erkläre zum großen Teil die steigenden Corona-Fälle an den schleswig-holsteinischen Schulen, so die Ministerin. SPD-Landeschefin Serpil Midyatli hatte die Ministerin aufgefordert, „Fehler einzusehen“ und unverzüglich eine Maskenpflicht einzuführen, um Menschenleben zu schützen. Dem wollte Prien nicht folgen: Bisher halte sie eine Pflicht weder für verhältnismäßig noch geboten.

Prien gerät unter Druck

Vertreter von Gewerkschaften und Lehrerverbänden würden eine solche Pflicht trotz pädagogischer Bedenken grundsätzlich begrüßen, wenn sich dadurch Schulschließungen vermeiden ließen. „Die Schulleiter brauchen Klarheit“, sagte GEW-Landeschefin Astrid Henke. Allerdings müsse man auch über Sicherheitsabstände und kleinere Gruppen sprechen. Prien gerät auch innerhalb ihrer eigenen Koalition unter Druck. Die FDP-Bildungspolitikerin Anita Klahn forderte sie auf, „zumindest für die Laufwege und Pausenräume“ die Maskenempfehlung in eine Pflicht umzuwandeln – dort, wo Schüler das Kohortenprinzip nicht einhalten können.

Kiel plant eigenen Weg

Derweil will Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken im Infektionsfall an einer Kieler Schule ab sofort nicht mehr die ganze Kohorte, also die Klasse oder den Jahrgang, nach Hause schicken – sondern „zielgenau die identifizieren, die sich möglicherweise infiziert haben“. Demnach müssten nur noch Kontaktpersonen, die mit einem positiv getesteten Schulkind mehr als 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt hatten, in eine 14-tägige Quarantäne gehen.

Von Christian Hiersemenzel und Karen Schwenke

