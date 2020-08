Kiel

Reiserückkehrende aus Risikogebieten müssen sich nach der aktuellen Corona-Quarantäneverordnung des Landes unmittelbar nach ihrer Einreise nach Schleswig-Holstein nach Hause oder an einen anderen geeigneten Ort in Quarantäne begeben. Außerdem müssen sie das Gesundheitsamt über die Einreise und das Antreten der Quarantäne informieren und auf Aufforderung einen kostenlosen Corona-Test machen. Im Kreis Herzogtum halten sich viele Menschen nicht an diese Verordnung.

"Leider zeigt sich, dass sich die wenigsten Reiserückkehrer aus Risikogebieten tatsächlich bei uns melden. Es ist daher zu befürchten, dass auch die Quarantäneverpflichtungen nicht eingehalten werden", sagt Landrat Christoph Mager. "Dem Gesundheitsamt liegen über 200 Aussteigekarten von Reiserückkehrern vor, die bisher keinen Kontakt aufgenommen haben, die Mehrzahl aus der Türkei und Spanien".

Aussteigekarten sind Formulare, die bei der Einreise aus Risikogebieten, etwa am Flughafen, durch Passagiere ausgefüllt werden müssen. Diese werden durch den Flughafen an die jeweils zuständigen Gesundheitsämter weitergegeben. Das Verlassen der Quarantäne ist nach der aktuellen Verordnung frühestens fünf Tage nach dem ersten negativen Corona-Test mit Vorlage eines zweiten negativen Ergebnisses möglich.

"Die Zahl derjenigen, die sich nicht melden, ob unbewusst oder bewusst, ist einfach noch zu hoch", betont Mager. Das Gesundheitsamt werde daher ab Freitag beginnen, die Einhaltung der Verpflichtungen zu kontrollieren.

Verstöße können für die Betroffenen dabei teuer werden, teilte der Kreis Herzogtum Lauenburg mit. Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sich nicht unverzüglich beim zuständigen Gesundheitsamt melden, müssen mit einem Bußgeld von 150 bis 2000 Euro rechnen. Das Nichtantreten der 14-tägigen Quarantäne schlägt mit 500 bis 10000 Euro zu Buche.

Längere Wartezeit auf das Testergebnis

Wer sich an die Verordnung hält und einen Corona-Test macht, muss momentan in ganz Schleswig-Holstein mit längeren Wartezeiten auf das Testergebnis rechnen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums und der Kassenärztlichen Vereinigung liegt dies an begrenzten Laborkapazitäten und rationierten Lieferungen mit Coronatests. Einreisende aus Risikogebieten würden in einigen Fällen vorrangig behandelt.

