Kontaktverbot gelockert: Das sagen unsere Leser

Am Mittwochabend hatte die Landesregierung überraschend ihre Landesverordnung überarbeitet und die Regeln für Zusammenkünfte von Familien verändert. Direkte Verwandte, Geschiedene, eingetragene Lebenspartner und Lebensgefährten dürfen auch aus anderen Bundesländern zu Besuch kommen, aber insgesamt dürfen sich maximal zehn Personen treffen.

Die neuen Regeln stoßen auf ein geteiltes Echo. Kritik gibt es nicht nur von dem Immunologen Prof. Dieter Kabelitz vom UKSH und der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli. Auch bei vielen Lesern herrscht Unverständnis. "Wer hat denn da bitte nur wieder bis zur Tür gedacht???? Ein hoch auf die dann entstehenden Coronapartys und tschau tschau Sommer... Völlig unverständlich so etwas. Nun haben wir es so lange geschafft und hätten das auch noch etwas länger geschafft. Wir halten uns trotzdem dran!!!", schreibt beispielsweise Tanja Siepert auf der Facebook-Seite der Kieler Nachrichten.

Kritik an Lockerungen

Auch Klaus-Peter Knorr spricht sich gegen die Änderungen aus. "Ich halte das für zu früh und nicht richtig durchdacht, denn fast alle Leute waren gerade so im Modus drin ,was muss, das muss'. Jetzt fängt doch das Tricksen an, wohin kann gefahren werden, wer ist Familie und wo kann sich jeder treffen." Und Angela Gries kommentiert: "Ich weiß nicht warum wieder ein Bundesland sein eigenes Süppchen kochen muss. Unsere Bundeskanzlerin sagte, es wird nichts gelockert. Warum hält man sich nicht daran. Geht gar nicht. Ich werde meine Familie schützen, da auch Risikogruppen dabei sind. Es wird doch wohl mal ein Osterfest möglich sein nur zu zweit oder zu dritt, wenn man Kinder hat, und nicht in der ganzen Familie mit Oma, Opa usw."

Für Saskia Hoppe steht fest, dass sie den Kontakt weiterhin einschränken wird. "Meine Familie trifft sich zu Ostern nicht. Wir gehen da lieber auf Nummer sicher. Meine Oma wird dieses Jahr 90, ich arbeite in einem systemrelevanten Job, also mit viel Kundenkontakt. Nee, die paar Wochen schaffen wir schon und dann freut man sich umso mehr, wenn man sich dann wieder sieht."

Lob für "menschliche Entscheidung"

Andere Leser dagegen begrüßen die neuen Regeln. "Man kann seine Kinder besuchen, aber mit genügend Abstand. Finde ich eine Geste an die Menschen, die sich in dieser Zeit sehr zurücknehmen", schreibt Winfried Parzl und Christine Hansen meint: "Es ist eine sehr menschliche Entscheidung, wer das nicht gut findet, lässt es, und die Anderen, die unter dem Kontaktverbot innerhalb der engen Familie gelitten hätten, haben ja nun Entscheidungsfreiheit, werden aber zumindest nicht bestraft, wenn sie erwischt oder verpetzt worden wären. Niemand wird das Risiko dadurch jetzt verharmlosen."

Ilona Bartels sieht einen anderen Vorteil in der neuen Bestimmung. "Ich finde das eine vernünftige Entscheidung! Familienangehörige, die sich an den Feiertagen sehen wollen, tun das mit Verbot oder ohne. Wenn es aber keine Straftat ist, wird es leichter sein, gegebenenfalls Infektionsketten nachzuverfolgen. Dann kann man im Zweifelsfall den Besuch bei den Eltern zugeben, ohne mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Abgesehen davon wird die Polizei entlastet! Da Denunzianten derzeit Hochkonjunktur haben - vor allem diejenigen, die auch ohne Corona keinen Besuch kriegen - würden die Telefone wohl kaum noch stillstehen."

