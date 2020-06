Das müssen Urlauber in Schleswig-Holstein wissen

Baden

1. Abstand halten

Wie in den meisten anderen Bundesländern gilt auch in Schleswig-Holstein das Abstandsgebot von 1,5 Metern. Nicht täuschen lassen sollten sich Touristen von dem Wort Gebot, denn die suggerierte Freiwilligkeit trügt. Ein Gebot hat dieselbe Gültigkeit wie ein Verbot.

2. Private Treffen zu zehnt

Mit dem Freundeskreis Urlaub in Schleswig-Holstein machen? Das geht seit dem 15. Juni 2020 wieder. Zusammenkünfte zu privaten Zwecken, also zwischen Personen, die sich persönlich kennen, sind mit bis zu zehn Personen erlaubt. Die Angehörigen zweier Haushalte dürfen sich unabhängig von der Personenanzahl privat treffen.

3. Öffentliche Treffen mit bis zu 50

In der Öffentlichkeit dürfen Gruppen mit festem und bekanntem Publikum an der frischen Luft mit bis zu 50 Personen unterwegs sein. Einer gemeinsamen Wanderung durchs Watt oder einer Fahrradtour steht also nichts im Weg.

4. Tagesreisen an den Strand planen

Damit die Abstandsvorgaben eingehalten werden können, achten die Kreise und Kommunen darauf, dass es an den Stränden nicht zu voll wird. In diesem Fall können und müssen Strände für Tagesgäste geschlossen werden. Eine Strandapp, über sich Touristen in Zukunft über die Auslastung der Strände informieren können, stieß in vielen Kommunen auf Widerstand. Einige Regionen geben kurzfristige Sperrungen auf ihren Internetseiten oder in den sozialen Netzwerken bekannt.

5. Sicher planschen

Die Abstandsregelungen gelten übrigens nicht nur an Land. Auch beim Baden ist die Einhaltung eines Mindestabstandes sinnvoll.

6. Essen und Trinken

Restaurants und Bars dürfen bis 23 Uhr öffnen. Allerdings müssen Gäste ihre Kontaktdaten angeben und manche Lokale schreiben das Tragen einer Maske beim Betreten des Restaurants und dem Gang auf die Toilette vor.

7. Ausflüge

Freizeitparks und Schwimmbäder dürfen seit dem 15. Juni wieder öffnen. Weil sich aber einige Einrichtungen noch auf die Wiedereröffnung vorbereiten und ihre Hygienekonzepte umsetzen müssen, lohnt sich ein Blick auf die Website, bevor man den Kindern eine Achterbahnfahrt verspricht.

8. Maskenpflicht im Nahverkehr und Supermarkt

In bestimmten Bereichen wie Geschäften oder im Öffentlichem Nahverkehr müssen weiter Masken getragen werden. Möglich sind dabei auch Alltagsmasken oder Schlauchschals, aber keine Masken mit Ausatem-Ventil, da diese nicht geeignet seien, die Personen der Umgebung zu schützen.

9. Tour nach Dänemark

Ein kurzer Ausflug zum Hot-Dog oder Softeis-Essen nach Dänemark ist nicht ohne weiteres möglich. Der nördliche Nachbar hat seine Grenzen zwar für Touristen geöffnet, diese müssen jedoch, wenn sie nicht aus Schleswig-Holstein kommen, einen triftigen Grund vorweisen oder bis zu sechs Nächte in einem Ferienhaus gebucht haben.

10. Busausflüge

Ausflüge mit Reisebussen und Ausflugsschiffen sind erlaubt. Allerdings muss auch hier eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.