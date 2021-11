Kiel

Erste Kliniken im Süden und Osten sind überlastet, und seit Kurzem gibt es auch noch die Omikron-Variante: Deutschlandweit zeichnen sich schärfere Corona-Beschränkungen ab. An diesem Dienstag wollen die Regierungschefs von Bund und Ländern über die Krise beraten – dabei war die Konferenz ursprünglich erst für den 9. Dezember verabredet. Auch in Schleswig-Holstein wurde am Montag der Ruf nach 2Gplus-Regelungen lauter: Zutritt zu Lokalen und Veranstaltungen sollten nur noch Geimpfte und Genesene haben, die ein negatives Testergebnis vorweisen können.

„Angesichts der Hospitalisierungsraten sollte das Land weitere Maßnahmen prüfen“, forderte Reinhard Sager (CDU), Präsident des Landkreistags Schleswig-Holstein und Landrat in Ostholstein. Insbesondere seien die Kontakte bei Veranstaltungen zu reduzieren, und zwar ganz besonders bei Sportveranstaltungen wie Fußball- und Handballspielen. „Im Zweifel sind die Zuschauerzahlen dort bis auf null zu reduzieren, auch wenn das bedeuten würde, dass es wieder Geisterspiele gibt“, sagte er. „Ich bin selbst ein großer Freund von Sportveranstaltungen. Aber das ist nicht die Zeit für große Menschenansammlungen.“ Für Weihnachtsmärkte empfahl der Landrat Zugangsbeschränkungen, und in Gastronomie, Theater- und Konzertvorstellungen sei unverzüglich über ein neues Reglement nachzudenken – zum Beispiel mit 2Gplus. „Ich würde nicht warten. Wir müssen die vierte Coronawelle jetzt brechen.“

Experte Ott: „2G und 3G bringen infektiologisch nur wenig“

Ähnliche Forderungen erhob Rolf-Oliver Schwemer, Landrat in Rendsburg-Eckernförde. „2Gplus wäre die bessere Alternative zu einem allgemeinen Lockdown“, sagte er am Montag. Was Prof. Stephan Ott, Corona-Experte beim Kreis und Fachbereichsleiter für Gesundheit, mit Blick auf Kultur- und Sportveranstaltungen unterstrich: „2G und 3G bringen infektiologisch nur wenig. Wir können aber Veranstaltungen weiter abhalten, wenn die Bedingungen sicherer sind. Die sichersten Bedingungen herrschen unter 2Gplus.“

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält solche Verschärfungen derzeit für unangemessen. Er sei am Wochenende selbst im Holstein-Stadion gewesen. Sehr viele Menschen hätten auch unter freiem Himmel Maske getragen, auch werde dort eine freiwillige 2G-Regelung angewandt. „Bei solchen Großveranstaltungen findet das Virus keine große Verbreitung“, sagte er am Montag. „Überall dort, wo wir einen geregelten Rahmen haben und wo kontrolliert wird, ist die Infektionsverbreitung deutlich geringer. Deshalb bin ich sehr dafür, dass solche Veranstaltungen weiterhin durchgeführt werden.“ Für einen bundesweiten Lockdown sehe er im Übrigen überhaupt keine Notwendigkeit. „Natürlich gucken wir uns die Lage an. Ich kann für Schleswig-Holstein nicht ausschließen, dass wir bei einer verschärften Situation, beispielsweise wenn die Krankenhausbelastung über den definierten Weg klettert, noch ein bisschen nachschärfen.“ Günther sagte, dass man die 2G-Regel erweitern und „an der einen oder anderen Stelle“ 2Gplus einführen könne. Bisher gebe es dafür aber keinen Anlass, Schleswig-Holstein habe derzeit auch keinen Beratungsbedarf mit den anderen Ländern. „Aber natürlich bin ich immer bereit, in dieser Situation gerade auch den Ländern zu helfen, in denen die Lage anders ist als bei uns.“

Unterdessen wollen die Städte und Gemeinden am geplanten Corona-Krisenstab im Berliner Kanzleramt beteiligt werden. Man sei in den vergangenen Monaten außen vor gelassen worden, beklagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), Vizepräsident des Deutschen Städtetags. „Wir sind die Leute vor Ort, die genau wissen, wo eine Sache vielleicht gut gedacht, aber schwer umsetzbar ist oder wo wir auch mal sagen müssen: Das können wir nicht allein, wir brauchen Unterstützung von Bund und Land.“ Im ersten Jahr der Pandemie, bis ins Frühjahr 2021 hinein, habe der Deutsche Städtetag sehr gute Drähte und eine enge Abstimmung mit der Bundesregierung gehabt. „Unsere Vertreter hatten im ganz kleinen Kreis regelmäßig Videokonferenzen, von Kanzlerin Angela Merkel über Kanzleramtschef Helge Braun und Finanzminister Olaf Scholz bis Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler. Das hat in den vergangenen Monaten deutlich nachgelassen.“