Kiel

Am Dienstag war die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein mit 611 Fällen enorm in die Höhe geschnellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte im Land auf 82,2 Fälle je 100 000 Einwohner in einer Woche. Die aktuelle Corona-Verordnung läuft am Sonntag aus. Bislang gilt in Innenräumen die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

Wie geht es weiter? Werden die Corona-Tests wieder kostenfrei? Welche Angebote zum Impfen gibt es? Und welche Corona-Regeln gelten fortan? Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) geben dazu voraussichtlich um 10.30 Uhr ein Statement ab. Hier können Sie die Aussagen im Livestream verfolgen.

Livestream: Corona-Regeln in Schleswig-Holstein

Forderungen im Vorfeld von der Opposition

Vor der geplanten Neufassung der Corona-Landesverordnung hat die Opposition den Druck auf die Landesregierung erhöht. Er begrüße die Pläne von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene für eine 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) am Arbeitsplatz, sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms am Mittwoch.

Dies könne auch bei Behördengängen oder Arztbesuchen gelten. Für Freizeitaktivitäten wie Restaurant-, Kneipen-, Museums- oder Kinobesuche und öffentliche Veranstaltungen halte der SSW dagegen das Modell 2G+ (geimpft oder genesen und getestet) für sinnvoll.

Ähnlich hatte zuvor bereits die SPD-Fraktion argumentiert und sich für 2G+ bei Großveranstaltungen ausgesprochen. In allen anderen Bereichen solle das Land nach Hamburger Vorbild auf ein 2G-Optionsmodell setzen, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli am Dienstag.

In der Hansestadt dürfen Betreiber von Geschäften und Einrichtungen ihre Läden bei Nutzung des 2G-Modells (geimpft oder genesen) voll auslasten. Die Maskenpflicht entfällt dann.