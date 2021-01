Kiel

In Schleswig-Holstein sollen die neuen Maßnahmen ab Montag greifen. Private Zusammenkünfte bleiben auf den eigenen Hausstand plus eine haushaltsfremde Person beschränkt. Kinder unter drei Jahren werden nicht mitgezählt. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sind medizinische Masken zu tragen. Unternehmen werden verpflichtet, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Wo das nicht möglich ist und Mindestabstände nicht eingehalten werden können, sind medizinische Masken zur Verfügung zu stellen. Schulen bleiben geschlossen, die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. In Kindergärten ist analog zu verfahren. Die Gebühren bleiben bis 14. Februar ausgesetzt.

Papier ist geduldig. Im Gegensatz zu Schleswig-Holstein weichen andere Bundesländer bereits vom zehnseitigen MPK-Beschluss wieder ab. In Hamburg dürfen Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. In Niedersachsen lernen dreiviertel aller Schüler im Distanzunterricht, an den Grundschulen gibt es geteilte Lerngruppen, an den Kitas eine Notbetreuung. Rheinland-Pfalz will an seinen Grundschulen ab 1. Februar Wechsel-Unterricht einführen, und auch Baden-Württemberg kündigte an, die Schulen ab 1. Februar schrittweise zu öffnen.

Daniel Günther schüttelt darüber nur den Kopf. „Wir haben so wenige Tote und so wenig Neuinfektionen, weil wir einen konsequenteren Weg gehen als andere Bundesländer“, hatte er sichtlich müde am späten Dienstagabend gesagt. Am Mittwoch betonte er im Landtag, dass das größte Risiko der nächsten Wochen in einer sinkenden Akzeptanz für die Maßnahmen liege. Genau aus diesem Grund halte er ein einheitliches Vorgehen für erforderlich. Umso entschiedener sei er bei der MPK Kollegen entgegengetreten, die für ganz Deutschland nächtliche Ausgangssperren verhängen wollten. Keine Chance! Der Begriff sei komplett gestrichen worden. „Für Schleswig-Holstein wäre das kein probates Mittel.“

Große Unterschiede zu Hamburg

Lars Harms, SSW-Chef im Landtag, zollte Günther Respekt. „Schlimmeres ist verhindert worden“, sagte er. Und doch irritiere ihn, dass Hamburg seine Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb weiterlaufen lasse, während Schleswig-Holstein auf Notbetrieb umgestellt habe. „So grob darf man nicht auseinanderliegen.“

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt ermahnte Günther, zumindest nach gemeinsamen norddeutschen Lösungen zu suchen. Es befremde ihn, wenn er zu Hause im Herzogtum Lauenburg erlebe, wie sich Bekannte ins Auto setzen, um jenseits der Landesgrenzen Tennis zu spielen. In Schleswig-Holstein ist das coronabedingt verboten. Vogt warb zugleich für ein Stufenmodell, das seine Fraktion am Vortag ins Spiel gebracht hatte. Die Ähnlichkeit mit der Inzidenzampel, von der die SPD spricht, liege auf der Hand.

Liberale und Sozialdemokraten spendeten einander gestern auffallend viel Applaus. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hielt sich zwar mit Kritik an den norddeutschen Nachbarländern zurück – dort regieren Parteifreunde. Im Übrigen halte er jedoch ein Shakespeare-Zitat für zutreffend: „Der bessere Teil der Tapferkeit ist Vorsicht.“ In diesem Sinne unterstütze seine Fraktion den Günther-Kurs auch weiterhin.

Dass Kinder unter drei Jahren bei den Kontaktbeschränkungen nicht mitgezählt werden, bezeichnete Stegner allerdings als Schrittchen. „Oder wollen Sie ernsthaft behaupten, dass Vierjährige nicht zu ihren Eltern gehören?“ In der kommenden Woche werde man ausführlich über die Situation an Schulen und Kitas sprechen. Schon am Mittwoch forderte die SPD eine spezielle Förderung für sozial benachteiligte Schüler. Diese „zum Sommer massenhaft sitzen bleiben zu lassen, darf nicht die Lösung sein“, sagte Stegner. „Das können und werden wir auch nicht zulassen.“