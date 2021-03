Kiel

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will sich öffentlich voraussichtlich erst Dienstagmittag äußern. Am Vormittag kamen in Kiel ab 9 Uhr zunächst Vertreterinnen und Vertreter der Jamaika-Koalition zusammen, bevor die Landesregierung tagte.

Regel: Fünf Personen aus zwei Haushalten

Klar scheint allerdings schon jetzt, dass sich an den Kontaktbeschränkungen im Norden nicht viel ändern dürfte. Laut Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz dürfen sich auch über Ostern maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Paare gelten als ein Hausstand, Kinder bis 14 Jahre sind von der Rechnung ausgenommen. Diese Regelung gilt in Schleswig-Holstein schon jetzt.

Damit sind auch Übernachtungen bei den Verwandten prinzipiell möglich - vorausgesetzt, die Höchstanzahl wird nicht überschritten.

Kirchen in Schleswig-Holstein: "Bisher waren wir noch im Weihnachtsmodus"

Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten auch den Verzicht von Gottesdiensten in Präsenzform gefordert. "Das Ergebnis hat uns ohne jede Vorwarnung heute Morgen überrascht", twitterte am Dienstag der Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp. "Wir werden das im Laufe des Tages beraten."

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, twitterte: "Ostern ist das wichtigste Fest für uns, Gottesdienste sind kein Beiwerk." Schon zu Weihnachten hätten die Gemeinden gezeigt, wie sie mit Vorsicht Messen feiern könnten. "Darauf wollen wir Ostern nicht verzichten."

Nach Angaben von Marco Chwalek, Sprecher im Erzbistum Hamburg, befinden sich die Gemeinden derzeit "noch im Weihnachtsmodus": Bis zu 50 Besucherinnen und Besucher sind erlaubt. "Bisher waren die Gemeinden von Präsenzveranstaltungen ausgegangen - und zwar mit mehr Gläubigen als zuvor".