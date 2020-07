Kiel

Schleswig-Holsteins Polizei hat in der Zeit von März bis Mitte Juni insgesamt 1313 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. In den meisten Fällen sei der Mindestabstand nicht eingehalten worden, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts am Donnerstag.

«In wenigen Fällen wurde im gewerblichen Bereich gegen die Auflagen verstoßen oder eine angeordnete Quarantäne nicht eingehalten.» Zuvor hatte das « Flensburger Tageblatt» darüber berichtet.

Verstöße auf Streife festgestellt

Im April registrierten die Beamten mit 706 Verstößen die größte Zahl. Sie erfassten in dem Monat 593 Ordnungswidrigkeiten und 113 Straftaten. Im Mai gab es 225 Verstöße (203 Ordnungswidrigkeiten und 22 Straftaten) und bis zum 17. Juni 57 Fälle (54 Ordnungswidrigkeiten und 3 Straftaten).

Der Schwerpunkt der Verstöße sei bei polizeilichen Kontrollen sowie Streifenfahrten festgestellt worden, sagte der Polizeisprecher. «Es gab zwar auch regelmäßig Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern - hier waren allerdings auch eine Vielzahl von Meldungen dabei, die sich nach Überprüfung vor Ort nicht als Verstöße darstellten.»

