Schleswig-Holstein will bei Sportveranstaltungen in den Stadien und Hallen wieder mehr Zuschauer zulassen. Die maximale Zuschauerauslastung könne - je nach konkreter Situation vor Ort und unter Einhaltung von Hygienekonzepten - bis zu 25 Prozent der jeweiligen Stadion- und Hallenkapazität für den Profi- und Amateursport betragen, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Freitag an.

Unter anderem werde dann Fußball, Volleyball und Handball wieder vor Publikum möglich sein.

Die Entscheidung fällt kommende Woche

Endgültig entscheiden werde die Landesregierung kommende Woche. Dann soll auch über eine Anpassung des gesamten Veranstaltungskonzepts beraten werden, da die Lockerungen für den Sport und andere Veranstaltungsformen im Einklang stehen müssten.

In Kraft treten soll die neue Corona-Bekämpfungsverordnung am Wochenende in einer Woche.

