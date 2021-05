Kiel

Es geht aber auch mehr. So viele Menschen waren schon lange nicht mehr an einem Ort: Bis zu 250 Teilnehmer sind ab Montag bei Vorträgen, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Kinovorführungen, Theaterstücken, Konzerten und Sportwettkämpfen erlaubt – allerdings nur draußen.

Voraussetzung ist, dass das Publikum sitzt und sich auf diese Weise kaum begegnet. Drinnen sind 125 Menschen zugelassen, sie müssen aber getestet, geimpft oder genesen sein. Außerdem gilt die 50-Prozent-Regel: Ein Kino zum Beispiel darf nur die Hälfte seiner Kapazität auslasten – auch wenn das weniger als 125 Sessel sind.

Masken, Abstände und Kontaktdaten-Erfassung bleiben

Denn die Gäste sollen nicht zu nah beieinander sitzen. Das sieht das am Donnerstag von der Landesregierung vorgestellte Stufenkonzept vor. Masken, Abstände und Kontaktdatenerfassung bleiben demnach vorgeschrieben.

Mit denselben Teilnehmerzahlen sind die in Schleswig-Holstein beliebten Land- und Flohmärkte ab Montag ebenfalls erlaubt, zudem Messen, Jahrmärkte, Symposien, Fachtage und Ausstellungen. Es gelten die Regeln wie bei den bereits erwähnten Veranstaltungen mit Sitz-Charakter. Bis auf eine: Es herrscht Alkoholverbot.

Mit weniger Teilnehmern steht Festen aber auch nichts mehr im Wege. Für geladene Gäste bei Feiern, Empfängen und kleinen Konzerten darf etwa Sekt, Wein und Bier ausgeschenkt werden. Draußen sind bis zu 50 Menschen erlaubt, mit Maske und Kontakterfassung. Drinnen 25, zusätzlich mit Testpflicht.

Bei privaten Feiern müssen die Gäste keine Maske tragen. Zu dieser Veranstaltungskategorie gehören beispielsweise auch Führungen und Exkursionen, weil nicht immer der 1,5-Meter-Abstand eingehalten werden kann, es sich aber um ein festes Publikum handelt.

Stufenkonzept: Ab August Veranstaltungen mit mehr als 2500 Menschen in Schleswig-Holstein

Weitere Lockerungen sind für 14. und 28. Juni geplant, sofern die Infektionszahlen weiter sinken. Ab 2. August könnten demnach Großveranstaltungen mit mehr als 2500 Gästen möglich sein.

Zudem hat die Landesregierung am Sonnabend die Corona-Bekämpfungsverordnung mit einigen Änderungen angepasst. Demnach ist es möglich, dass mehr als zehn Sportler drinnen zusammen spielen, dann müssen sie allerdings getestet, genesen oder vollständig geimpft sein. Diese Pflicht gilt nicht für Kinder und Jugendliche.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU): „Das bedeutet zum Beispiel für Fitnessstudios: Betreiberinnen und Betreiber haben verschiedene Möglichkeiten, den Betrieb zu gestalten.“ Entweder trainiert nur einer pro 80 Quadratmeter oder insgesamt nur zehn Personen. „In diesen beiden Fällen gilt keine Testpflicht.“

Es können auch gleichzeitig bis zu 25 Sportler drinnen oder 50 draußen sein, dann aber mit einem Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder mit Nachweis über Impfung oder Genesung. Wieder anders ist es, wenn die Sportanlage über mehrere getrennte Räume verfügt.

Dann sind bis zu 125 innerhalb und 250 Personen außerhalb geschlossener Räume zulässig. Dabei gilt die Regel: Jedem Sportler müssen 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Maskenpflicht in Fußgängerzonen, Sperrstunde und Alkoholverbot entfallen

Die Landesregierung hat auch Änderungen in der Gastronomie vorgenommen. „Die Sperrstunde und das Alkohol-Ausschankverbot nach 23 Uhr entfallen“, heißt es.

Zudem müssen Mitarbeiter mit regelmäßigem Gästekontakt spätestens alle 72 Stunden einen negativen Test vorlegen. Das gelte insbesondere in der Bewirtung.

Auch die Maskenpflicht in Fußgängerzonen und an vergleichbaren Orten - etwa in Eckernförde - gilt nicht mehr, kann aber von Kreisen und kreisfreien Städten vorgeschrieben werden. Für Besucher von Museen, Gedenkstätten, Ausstellungen, Bibliotheken und Archiven wird die Testpflicht gelockert.

Sie entfällt in geschlossenen Räumen, sofern nicht mehr als eine Person auf zehn Quadratmetern anwesend ist. Ist die Besuchsfläche größer als 800 Quadratmeter, sollen jedem Gast 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen.