Was Eltern wissen müssen - Corona-Regeln: Was jetzt für Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein gilt

Schleswig-Holstein setzt die jüngsten Corona-Beschlüsse um - und das hat Auswirkungen auf Schulen und Kitas. Sie bleiben im Lockdown. Schüler müssen auf Distanz lernen, eine Notbetreuung wird eingerichtet. Auch ist eine finanzielle Entlastung der Eltern geplant. Die Corona-Regeln im Überblick.