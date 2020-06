Wer muss die Abstandregel einhalten?

Kiel

Auf der Holstenstraße in Kiel: Vor einer Bäckerei bildet sich eine Warteschlange. Alle halten einen deutlichen Abstand voneinander. Nur eine Frau drückt der Kundin vor ihr auf die Pelle. „Halten Sie bitte Abstand“, sagt diese höflich. Antwort: „Da passiert schon nichts. Wir sind hier doch an der frischen Luft.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es gerade wieder verkündet: „Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss weiter eingehalten werden.“ Denn dort, wo das nicht geschehe, komme es immer wieder zu Ausbrüchen.

Anzeige

Was ist ein Gebot?

Allerdings: Entscheidend für den Bürger ist, was die jeweilige Landesregierung in ihren Verordnungen festschreibt. In Schleswig-Holstein steht dort nach wie vor: „Im privaten und öffentlichen Raum ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ( Abstandsgebot).“

Weitere KN+ Artikel

Auch in der politischen Diskussion wird immer auf das „ Abstandsgebot“ verwiesen. Ein Terminus, den viele Bürger offenbar so interpretieren: „Daran sollte man sich halten, muss man aber nicht.“ Ein Irrtum.

Gebote sind rechtlich gesehen gesetzliche Verhaltensnormen. Sie ordnen ein bestimmtes Verhalten an und müssen ebenso befolgt werden wie Verbote.

1,5 Meter sind Pflicht

Nun ist auch den Verfassern der Corona-Landesverordnung klar, dass im privaten und öffentlichen gar nicht überall die 1,5 Meter Abstand gewahrt werden können. Deshalb gibt es Ausnahmen – und das macht die Anwendung im Alltag zur Herausforderung.

„Das Abstandsgebot ist einzuhalten, wo immer dies möglich ist“, erklärt das Eugen Witte vom Sozialministerium. „Dies gilt für alle Tätigkeiten in der Öffentlichkeit wie Einkaufen oder Spazierengehen.“ Es gilt auch in Warteschlangen.

Jede Menge Ausnahmen

Angesichts der Vielfalt sozialer Situationen gibt es aber Ausnahmen. Wer für den Weg zur Arbeit einen gut besetzten Bus benutzen muss, muss die Abstandsregel vorübergehend nicht einhalten – aber natürlich einen Mund-Nasenschutz tragen. Stürzt eine Person auf der Straße oder ist anderweitig auf physische Hilfe angewiesen, muss der Abstand ebenfalls nicht beachtet werden. Das gilt auch, wenn Barrieren wie große Plexiglasscheiben eine Infektion über die Luft verhindern.

Aber, so betont Witte: „Kann der Mindestabstand vorübergehend nicht eingehalten werden, ist er möglichst rasch wiederherzustellen.“ Und: „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit nicht von der Einhaltung des Abstandsgebots, es sei denn, eine Regelung in der Verordnung erlaubt dies ausdrücklich.“

Bei Veranstaltungen wird es kompliziert

Auch bei privaten Treffen muss der Abstand nicht immer eingehalten werden. Das gilt für zwei Hausstände (ohne Personenbegrenzung) und für Gruppe mit maximal zehn Personen (unabhängig von der Zahl der Haushalte). Jede dieser beiden Gruppen darf sich ohne Abstand privat und in der Öffentlichkeit – etwa in einem Park oder am Strand – treffen und auch in einer Gaststätte zusammen an einem Tisch sitzen.

Bis zu 50 Personen sind erlaubt, wenn es eine Veranstaltungen im Freien, im öffentlichen Raum, für eine feste Gruppe, aber ohne feste Sitzplätze ist. Klassische Beispiele: eine Hochzeit oder ein Jubiläum. Hier ist die Regelung etwas schwammig. Das Land geht davon aus, dass auf solchen Veranstaltungen der Abstand nicht durchgängig eingehalten wird. Gleichzeitig wird gewarnt, dass: „insbesondere solche geschlossenen Veranstaltungen einen Infektionsherd für die Ausbreitung von COVID-19 darstellen können, wenn hier die Abstandsregeln nicht beachtet werden.“

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.