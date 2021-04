Ist Außengastronomie erlaubt? Sind die Schulen und Kitas in allen Kreisen und kreisfreien Städten geöffnet? Und was ist mit dem Handel? Abhängig von der Inzidenz entscheidet das Land Schleswig-Holstein jeden Mittwoch um 14 Uhr, was in der kommenden Woche gilt. Ein Überblick über Lockerungen und Verschärfungen.