Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll bis zum 28. März verlängert werden - jedoch mit vielen Öffnungsmöglichkeiten je nach Infektionslage. Darauf haben sich die Bund-Länder-Chefs am Mittwoch in einer langen Verhandlung verständigt. Zwischenzeitlich war die Videokonferenz unterbrochen worden. Hintergrund war eine „festgefahrene“ Diskussion über die für weitere Lockerungen zugrunde gelegte Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

Ministerpräsident Daniel Günther hatte bereits am Dienstag signalisiert, dass Bund und Länder nicht an der zuletzt formulierten Zielmarke 35 kleben dürften. Öffnungen sollten auch bereits ab einer landesweiten Inzidenz unter 50 möglich sein. „Der bundesweite Weg hat für mich nicht mehr oberste Priorität“, sagte er.

Corona-Regeln in Schleswig-Holstein: Das sagt Daniel Günther nach dem Bund-Länder-Gipfel

Und nun? Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erklärte nach Mitternacht, dass die bundesweite Öffnungsstrategie (siehe Infobox weiter unten im Artikel) in seinem Sinn ist: "Ich bin froh, dass die Zahl jetzt 50 ist und sie die entscheidende Rolle spielt." Aktuell liegt die Inzidenz für Schleswig-Holstein bei 47,7.

Bereits zum 8. März soll es weitere Lockerungen in Schleswig-Holstein geben. Terminshopping-Angebote im Einzelhandel, Öffnungen im Buchhandel, Lockerungen für Fahrschulen und körpernahe Dienstleistungen sowie Individualsport alleine oder zu zweit sollen möglich werden. Dabei werden Testen und Impfen eine wichtige Komponente bei der Öffnungsstrategie spielen, so Günther.

Am Donnerstag will Daniel Günther sich mit der Jamaika-Koalition darüber beraten, wie die Beschlüsse aus den Bund-Länder-Beratungen in Schleswig-Holstein konkret umgesetzt werden sollen.

Klar ist schon jetzt: Schon von kommender Woche an sollen wieder Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein - beschränkt auf fünf Teilnehmer, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Derzeit sind private Zusammenkünfte nur im Kreis des eigenen Hausstands mit einer weiteren Person gestattet.

Dem Oster-Urlaub in Schleswig-Holstein konnte Daniel Günther noch keine Zusage erteilen. Hier soll final in wenigen Wochen eine Entscheidung getroffen werden. Am 22. März wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten über das weitere Vorgehen beraten. Es soll dann um Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, Reisen und Hotels gehen.

Worauf Bund und Länder sich grundsätzlich verständigt haben:

Öffnungsschritte abhängig von der Inzidenz

Vorgesehen ist eine Art Stufenplan für Öffnungen abhängig vom Infektionsgeschehen in einem Land oder einer Region sowie eine Notbremse bei einem Springen der Sieben-Tage-Inzidenz auf über 100 Neuinfektionen. Dann sollen alle Lockerungen automatisch wieder rückgängig gemacht werden.

Stufenplan Was sich wann ändern soll: Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, greift eine Notbremse. Dann gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag wieder die Regeln, die bis zum 7. März griffen. Das heißt in diesem Fall: Ein Haushalt und eine weitere Person dürfen sich treffen, Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. STUFE ZWEI: Nachdem im ersten Schritt schon ab dem 1. März Schulen und Friseure geöffnet wurden, sollen nun (ab 8. März) auch Buchläden, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sowie der Einzelhandel des täglichen Bedarfs öffnen dürfen. Bei größerer Ladenfläche sind mehr Kunden erlaubt. In manchen Bundesländern - darunter Schleswig-Holstein gibt es solche Öffnungen bereits. Sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie etwa Massagen sollen wieder erlaubt werden. Was genau gemeint ist, kann sich von Land zu Land unterscheiden. Auch der Unterricht in Fahr- und Flugschulen soll wieder losgehen. Kunden müssen einen tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttest vorweisen, falls sie bei ihrem Termin die Maske nicht aufbehalten können (zum Beispiel bei Kosmetik oder Rasuren). WEITERE ÖFFNUNGSSCHRITTE liegen in der Entscheidung der Länder wie folgt: STUFE DREI (frühestens ab 8. März): Stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner: Weitere Öffnungen landesweit oder regional im Einzelhandel, Museen, Galerien, Zoos, botanischen Gärten und Gedenkstätten möglich. Maximal 10 Personen sollen an frischer Luft kontaktfrei zusammen Sport treiben dürfen.

Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 50 Neuinfektionen ODER stabile oder sinkende Inzidenz von unter 100: Einzelhandel sowie Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten können Termine zum Einkauf oder Besuch vergeben. Maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten können draußen gemeinsam Sport treiben. Bei Kindern bis 14 Jahren ist eine Gruppe von bis zu zwanzig erlaubt. STUFE VIER (frühestens ab 22. März): Voraussetzung ist eine 7-Tage-Inzidenz, die sich in der dritten Stufe 14 Tage lang nicht verschlechtert hat. Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen: Öffnung von Außengastronomie, Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos. Kontaktfreier Sport drinnen, Kontaktsport draußen erlaubt.

Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 50 ODER Inzidenz stabil oder sinkend unter 100 Neuinfektionen: Öffnung der Außengastronomie mit Terminbuchung. Ein tagesaktueller Covid-19-Test ist nötig, wenn sich mehrere Haushalte einen Tisch teilen, für den Besuch von Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos. Das Gleiche gilt für kontaktfreien Sport drinnen oder Kontaktsport draußen. STUFE FÜNF (frühestens ab 5. April): Voraussetzung ist eine 7-Tage-Inzidenz, die sich in der vierten Stufe 14 Tage lang nicht verschlechtert hat. Inzidenz stabil unter 50 Neuinfektionen: Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern an frischer Luft, Kontaktsport drinnen.

Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen bei mehr als 50 ODER stabile oder sinkende Inzidenz unter 100 Neuinfektionen: Weitere Öffnung des Einzelhandels mit Kundenbegrenzung, kontaktfreier Sport drinnen, Kontaktsport ohne Testzwang draußen. Für die Stufen drei bis fünf gibt es - ähnlich der Kontaktregelung - eine NOTBREMSE: Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei über 100 liegt, gelten ab dem zweiten darauffolgenden Werktag wieder die Regeln, die bis zum 7. März griffen.

Wieder mehr private Kontakte zugelassen

Die strenge Begrenzung privater Kontakte im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird gelockert. Vom kommenden Montag an sind wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch beschränkt auf maximal fünf Personen plus Kinder bis 14 Jahre. Bei niedrigen Infektionszahlen sind auch noch mehr Kontakte erlaubt.

In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 neuen Infektionen pro Woche können es auch Treffen des eigenen Haushalts mit zwei weiteren Haushalten mit zusammen maximal zehn Personen sein. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen.

Haus- und Fachärzte sollen verstärkt Corona-Impfungen vornehmen

Zur Beschleunigung der schleppend laufenden Corona-Impfungen sollen Haus- und Fachärzte daran spätestens Anfang April umfassender als bisher beteiligt werden. Bisher wird vor allem in extra aufgebauten Impfzentren geimpft.

Bürger erhalten einen kostenlosen Schnelltest pro Woche

Ab der kommenden Woche übernimmt der Bund die Kosten für einen Corona-Schnelltest pro Woche für jeden Bürger.

Homeoffice: Arbeitnehmer sollen von zu Hause arbeiten

Die Pflicht für Arbeitgeber, ihren Beschäftigten wann immer möglich das Arbeiten daheim zu erlauben, soll bis zum 30. April verlängert werden.

Sondersitzung des Landtags am Donnerstag

Wie geht es nun in Schleswig-Holstein weiter? Für Donnerstag, 13 Uhr, ist eine Sondersitzung des Landtags angesetzt. Dort soll über die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels debattiert werden. SPD und SSW hatten dafür am Mittwoch einen Antrag eingebracht.

Die Fraktionen forderten zusätzliche Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler sowie einen Versorgungsfonds für die Schulen. Teil des Programms sollten auch lernunterstützende Online-Systeme und Gutscheine für private Nachhilfe-Institute sein.

SPD und SSW fordern mehr Unterstützung der Schulen

„Die Landesregierung hat bereits zusätzliche Mittel mobilisiert, aber jetzt ist es an der Zeit, den Schulen konkrete Summen zu nennen“, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Die Schülerunterstützung dürfe nicht dem Engagement der einzelnen Lehrkraft vor Ort überlassen werden. „Das Angebot, freiwillig ein Jahr zu wiederholen, darf nicht das Maximum an Einfallsreichtum darstellen.“

Jette Waldinger-Thiering (SSW) regte an, dass Studierende, Lehrkräfte der Volkshochschulen und andere Kräfte die Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulen unterstützen. Insgesamt gehe es darum, mit Förderangeboten und Unterricht in Kleingruppen „den Spagat zwischen Distanzunterricht, Präsenzunterricht und Notbetreuung“ zu bewältigen.