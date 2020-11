Mit welchen Corona-Maßnahmen geht Schleswig-Holstein in den Winter? Am Mittwoch kommen um 14 Uhr die Chefs von Bund und Ländern zusammen. Beobachter rechnen mit schwierigen Verhandlungen, weil Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einen strengeren Kurs fahren will als so mancher Ministerpräsident.