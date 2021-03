Mehr Luft für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein: Die Geschäfte dürfen ab Montag wieder aufmachen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag im Landtag. Es gibt aber Beschränkungen bei der Kundenzahl. Auch in anderen Bereichen soll es zum 8. März Lockerungen geben. Alle Informationen im Überblick.