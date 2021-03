Die Bund-Länder-Chefs haben sich in der Nacht auf neue Öffnungsschritte aus dem Corona-Lockdown verständigt. Und auf einen Stufenplan, abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen. Ab wann ist jetzt mit Lockerungen in Schleswig-Holstein zu rechnen? Und was sind die weiteren Schritte bis zum 8. März?