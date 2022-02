Kiel

Dänemark hat die Corona-Regeln größtenteils aufgehoben – plant Schleswig-Holstein ähnliche Schritte oder werden nur vereinzelte Maßnahmen nachjustiert? Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Stellvertreter Monika Heinold (Grüne) und Heiner Garg (FDP) haben kurzfristig ein Pressestatement anberaumt. Bei dem Termin wollen sie über das weitere Vorgehen der Landesregierung in Sachen Corona informieren.

Livestream: Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter?

Voraussichtlich um 12 Uhr beginnt die Übertragung der Pressekonferenz.

Aktuelle Corona-Regeln sorgen für Enttäuschung

An den aktuellen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein hatte zuletzt der Präsident von Holstein Kiel, Steffen Schneekloth, Kritik geäußert. Denn anders als in Hamburg bleibt in Kiel die Tür für Fans zu, der Fußball-Zweitligist darf vorerst keine Zuschauer zu seinen Heimspielen ins Holstein-Stadion lassen.

In Schleswig-Holstein sind auf Grundlage der Landesverordnung im Profisport derzeit maximal 500 Zuschauer zugelassen, jedoch nur „wenn sich die Zuschauerinnen und Zuschauer überwiegend passiv verhalten und feste Sitzplätze haben“. Da das „Anfeuern von Teams oder Sporttreibenden“ aber nicht als passiv gilt, müsste Holstein Kiel sein Heimspiel am 6. Februar gegen Fortuna Düsseldorf nach derzeitiger Verfügungslage wohl ohne Fans bestreiten.

So ist die aktuelle Corona-Lage in Schleswig-Holstein

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist den fünften Tag in Folge unter dem Wert 1000 geblieben. Sie lag am Dienstag bei 895,0 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner. Am Dienstag zuvor waren es 959,0. Im bundesweiten Durchschnitt lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Dienstagmorgen bei 1206,2.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - lag bei 5,60 (Vortag: 5,63). Bei Überschreiten der Grenzwerte 3, 6 und 9 können die Bundesländer jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängen.

Die Zahl der in Krankenhäusern liegenden Covid-19-Patienten sank auf 341 (-5), die der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen auf 45 (-3), von ihnen mussten 27 beatmet werden.

Vollständig geimpft sind in Schleswig-Holstein 78,4 Prozent der Bevölkerung, geboostert bereits 60,5 Prozent.