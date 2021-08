Kiel

Christian Weiß vom Reisebüro Sonnenklar am Winterbeker Weg in Kiel möchte wissen, ob seine Kunden eine Maske tragen müssen. Sie sitzen in der Beratung auf einem festen Sitzplatz und ein Spuckschutz ist vorhanden.

In dieser Frage ist die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein eindeutig. Sie schreibt die qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen vor, wenn sie öffentlich für Kunden oder Besucher zugänglich sind. So ist es auch an Arbeits- oder Betriebsstätten.

Masken-Pflicht: Ausnahmen am festen Steh- oder Sitzplatz

Allerdings gibt es mehrere Ausnahmen. Der Passus gilt ausdrücklich nicht „am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten oder die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren verringert wird“, heißt es in Paragraf 2.

Da Christian Weiß mit einer Scheibe zwischen Beratern und Kunden vorgesorgt hat und alle einen Sitzplatz haben, muss also auch keine Maske getragen werden. Ausnahmen in der Arbeitswelt gelten übrigens auch bei schweren körperlichen Tätigkeiten, wenn nur Angehörige eines Haushalts zusammenarbeiten, bei Gericht und „wenn dies aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls unzumutbar ist“.