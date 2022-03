Kiel

In Schleswig-Holstein sind weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen geplant. Welche Änderungen ab dem 3.3.2022 angedacht sind und welche Corona-Regeln aktuell in Schleswig-Holstein gelten, erfahren Sie hier.

Stufenplan: Diese Corona-Regeln gelten seit dem 19.2.2022 in Schleswig-Holstein

Der Stufenplan für Schleswig-Holstein sieht vor, dass die Einschränkungen aufgrund der Pandemie in mehreren Schritten zurückgenommen werden sollen.

Die erste Stufe wurde zum 19. Februar umgesetzt, dabei gab es Anpassungen bei den Kontaktbeschränkungen:

Kontaktbeschränkungen für private Treffen, an denen nur vollständig Geimpfte und Genesene teilnehmen, wurden gestrichen (bisher waren grundsätzlich maximal zehn Personen erlaubt).

für private Treffen, an denen nur vollständig Geimpfte und Genesene teilnehmen, wurden (bisher waren grundsätzlich maximal zehn Personen erlaubt). Wenn eine oder mehrere Personen ab 14 Jahren teilnehmen, die nicht geimpft und auch nicht genesen sind, dürfen sich bei privaten Zusammenkünften maximal 25 Personen treffen. Bisher gab es hier eine Beschränkung auf zwei Haushalte.

Mit Blick auf die neuen Regeln sind noch einige Details zu beachten. Denn keine Kontaktbeschränkungen für private Treffen gelten zwar dann, wenn sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14 Jahren entweder vollständig geimpft oder genesen sind. Es gibt aber auch eine weitere Gruppe: Wenn Personen aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und über eine ärztliche Bescheinigung verfügen sowie negativ getestet sind (maximal 24 Stunden alter Schnelltest oder maximal 48 Stunden alter PCR-Test), gelten für sie ebenfalls keine Kontaktbeschränkungen.

Für Kinder unter 14 Jahren ist der Impf- und Genesenenstatus unerheblich. Sie dürfen geimpfte und genesene Erwachsene begleiten. Es kommt auch nicht darauf an, ob die Zusammenkunft im privaten oder im öffentlichen Raum und ob sie drinnen oder draußen stattfindet: Es gelten die gleichen Regeln. Die angepassten Auflagen gelten auch für private Veranstaltungen (etwa Feste, Hochzeiten) in Lokalen und Restaurants. Die dort aktuell geltenden Bestimmungen sind zusätzlich einzuhalten (in der Gastronomie insbesondere die 2G-plus-Regel).

Kontaktbeschränkungen bleiben bereits dann bestehen, wenn schon eine Person ab 14 Jahren an einem Treffen teilnimmt, die weder vollständig geimpft noch genesen ist und auch über keine ärztliche Bescheinigung, dass sie nicht geimpft werden kann, inklusive aktuellem Corona-Testnachweis verfügt. Dann dürfen maximal 25 Personen zusammenkommen. Minderjährige werden dabei mitgezählt, außer wenn sie sich in Begleitung einer sorge- und umgangsberechtigten Person befinden. Diese Kontaktbeschränkungen gelten beispielsweise für Treffen unter Freunden und Bekannten, aber auch für Familienfeiern, Hochzeiten oder Geburtstagspartys zu Hause.

Diese Lockerungen gelten ab dem 3. März in Schleswig-Holstein

Eine zweite Stufe gilt ab dem 3. März, die bisherigen 2G- und 2G-plus-Regelungen werden weitgehend durch 3G-Regelungen ersetzt. Folgende umfangreiche Änderungen der Corona-Regeln in Schleswig-Holstein sind in der Landesverordnung vorgesehen:

Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume: Bei Veranstaltungen mit (gleichzeitig) bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt 3G (geimpft/genesen/getestet). Bei höchstens 100 zeitgleich anwesenden Gästen, die sich unter anderem feste Sitz- oder Stehplätze haben, entfällt auch die Maskenpflicht. Bei mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt die 2G-Regel (vollständig geimpfte oder genesene Personen haben Zutritt). Es sind feste Sitz- oder Stehplätze erforderlich, die zudem gleichmäßig verteilt sein müssen. Die Kapazität nach Abzug der ersten 500 Gäste darf maximal zu 60 Prozent ausgelastet sein. Insgesamt sind innerhalb geschlossener Räume nicht mehr als 6000 Gäste zugelassen. Es gilt Maskenpflicht.

Bei Veranstaltungen mit (gleichzeitig) bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt 3G (geimpft/genesen/getestet). Bei zeitgleich anwesenden Gästen, die sich unter anderem feste Sitz- oder Stehplätze haben, entfällt auch die Maskenpflicht. Bei gilt die 2G-Regel (vollständig geimpfte oder genesene Personen haben Zutritt). Es sind feste Sitz- oder Stehplätze erforderlich, die zudem gleichmäßig verteilt sein müssen. Die Kapazität nach Abzug der ersten 500 Gäste darf maximal zu 60 Prozent ausgelastet sein. Insgesamt sind innerhalb geschlossener Räume zugelassen. Es gilt Maskenpflicht. Veranstaltungen draußen: Bei bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt es keine Vorgaben. Bei mehr als 500 Gästen gilt die 2G-Regel. Die Kapazität darf nach Abzug der ersten 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern maximal zu 75 Prozent ausgelastet sein (bei gleichmäßiger Verteilung). Insgesamt dürfen grundsätzlich nicht mehr als 25.000 Gäste zeitgleich anwesend sein. Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von dieser Obergrenze zulassen. Bei mehr als 500 Gästen gilt Maskenpflicht. Flohmärkte und Volksfeste mit mehr als 500 Gästen sind unter Auflagen (2G und Maskenpflicht) ebenfalls möglich.

Bei bis zu 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt es keine Vorgaben. Bei gilt die 2G-Regel. Die Kapazität darf nach Abzug der ersten 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern maximal zu 75 Prozent ausgelastet sein (bei gleichmäßiger Verteilung). Insgesamt dürfen grundsätzlich anwesend sein. Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von dieser Obergrenze zulassen. Bei mehr als 500 Gästen gilt Maskenpflicht. Flohmärkte und Volksfeste mit mehr als 500 Gästen sind unter Auflagen (2G und Maskenpflicht) ebenfalls möglich. Versammlungen und Gottesdienste drinnen: Es gelten die bisherigen Corona-Regeln (Sitzordnung im Schachbrettmuster und Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung). Wenn die Versammlung unter 3G-Regelung stattfindet, bedarf es keiner Sitzanordnung im Schachbrettmuster. Sind zudem nicht mehr als 100 „passive“ Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf festen Plätzen anwesend, entfällt zusätzlich auch die Maskenpflicht.

Es gelten die bisherigen Corona-Regeln (Sitzordnung im Schachbrettmuster und Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung). Wenn die Versammlung unter 3G-Regelung stattfindet, bedarf es keiner Sitzanordnung im Schachbrettmuster. Sind zudem nicht mehr als 100 „passive“ Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf festen Plätzen anwesend, entfällt zusätzlich auch die Maskenpflicht. Versammlungen und Gottesdienste draußen: Bei mehr als 500 gleichzeitig anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt Maskenpflicht.

Bei mehr als 500 gleichzeitig anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern gilt Maskenpflicht. Gastronomie: Es gilt die 3G-Regel und weiterhin eine Maskenpflicht abseits des Sitzplatzes. Bei geschlossenen Privatveranstaltungen (etwa Familienfeiern) in eigenen Räumen, zu denen andere Gäste keinen Zutritt haben, entfällt die Maskenpflicht für die teilnehmenden Gäste abseits der Sitzplätze.

Es gilt die und weiterhin eine Maskenpflicht abseits des Sitzplatzes. Bei geschlossenen Privatveranstaltungen (etwa Familienfeiern) in eigenen Räumen, zu denen andere Gäste keinen Zutritt haben, entfällt die Maskenpflicht für die teilnehmenden Gäste abseits der Sitzplätze. Discos und Clubs: Für Discos und Veranstaltungen mit vergleichbaren Tanzaktivitäten gilt die 2G-plus-Regel – ohne Ausnahmen bei der Testpflicht. Wer dabei sein möchte, muss also nicht nur vollständig geimpft oder genesen sein, sondern zusätzlich einen Corona-Test nachweisen. Die üblichen Schülerbescheinigungen zur Ausnahme von der Testpflicht gelten nicht. Eine Maskenpflicht gibt es nicht.

Für Discos und Veranstaltungen mit vergleichbaren Tanzaktivitäten gilt die – ohne Ausnahmen bei der Testpflicht. Wer dabei sein möchte, muss also nicht nur vollständig geimpft oder genesen sein, sondern zusätzlich einen Corona-Test nachweisen. Die üblichen Schülerbescheinigungen zur Ausnahme von der Testpflicht gelten nicht. Eine Maskenpflicht gibt es nicht. Körpernahen Dienstleistungen: Es gelten 3G und Maskenpflicht. Für medizinisch oder pflegerisch notwendige Dienstleistungen gibt es weiterhin keine Vorgaben des Impf-, Genesenen- oder Testnachweises der Kundinnen und Kunden.

Es gelten 3G und Maskenpflicht. Für medizinisch oder pflegerisch notwendige Dienstleistungen gibt es weiterhin keine Vorgaben des Impf-, Genesenen- oder Testnachweises der Kundinnen und Kunden. Freizeit- und Kultureinrichtungen: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Die Maskenpflicht entfällt, wenn nicht mehr als 100 Besucherinnen und Besucher zeitgleich anwesend sind und sie sich auf festen Sitz- oder Stehplätzen befinden.

In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Die Maskenpflicht entfällt, wenn nicht mehr als 100 Besucherinnen und Besucher zeitgleich anwesend sind und sie sich auf festen Sitz- oder Stehplätzen befinden. Sport: Drinnen gilt die 3G-Regel. Die Vorgabe greift auch für Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und ähnliche Einrichtungen.

Drinnen gilt die 3G-Regel. Die Vorgabe greift auch für Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und ähnliche Einrichtungen. Außerschulische Bildungsangebote: Es gelten die allgemeinen Veranstaltungsregeln (siehe oben).

Es gelten die allgemeinen Veranstaltungsregeln (siehe oben). Hotels und andere Beherbergungsbetriebe: Die 3G-Regel wird angewendet, wobei Ungeimpfte täglich einen negativen Corona-Test vorlegen müssen.

und andere Beherbergungsbetriebe: Die 3G-Regel wird angewendet, wobei Ungeimpfte täglich einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Touristische Reiseverkehre: Es gilt die 3G-Regel.

In der dritten Stufe sollen zum 20. März dann in den oben genannten Bereichen auch die 3G-Regelungen fallen.

Einige Corona-Regeln sollen in Schleswig-Holstein unabhängig vom Stufenplan angepasst werden. In den Kitas bleibt die Testpflicht für ein Elternteil zunächst bestehen. Wie das ab dem 20. März 2022 gehandhabt werden soll, wird laut Landesregierung noch beraten.

In den Schulen sollen ab dem 3. März alle Einschränkungen abgesehen von Masken- und Testpflicht wegfallen. Ab dem 20. März soll dort die Testpflicht entfallen. Unter anderem wird also die Kohortenregelung aufgehoben. Die Testpflicht soll ab dem 21. März aufgehoben werden, wobei für zwei Wochen noch Tests für freiwillige Testungen zu Hause bereitgestellt werden. An der Maskenpflicht soll noch bis zum Beginn der Osterferien (4. April) festgehalten werden. Sie könnte dann mit dem Ende der Ferien (17. April) wegfallen. Wer möchte, kann aber weiter eine Maske tragen.

Übersicht: Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Schleswig-Holstein

Die aktuelle Corona-Landesverordnung trat am Mittwoch, 9. Februar 2022, in Kraft und gilt bis einschließlich 2. März. Damit gelten verschiedene Lockerungen in vier Bereichen:

Die 2G-Regel im Einzelhandel entfällt, das gilt auch in Ladenlokalen mit Dienstleistungen ohne Körperkontakt , also etwa in Reisebüros. Somit können auch wieder Ungeimpfte bummeln gehen. Die Maskenpflicht in den Geschäften bleibt bestehen.

entfällt, das gilt auch in , also etwa in Reisebüros. Somit können auch wieder Ungeimpfte bummeln gehen. Die Maskenpflicht in den Geschäften bleibt bestehen. Die Sperrstunde für die Gastronomie wird gestrichen. Zuvor mussten die Bars und Restaurants um 23 Uhr schließen. Alle anderen Regelungen (2G plus und Maskenpflicht in Innenbereichen) bleiben bestehen.

wird gestrichen. Zuvor mussten die Bars und Restaurants um 23 Uhr schließen. Alle anderen Regelungen (2G plus und Maskenpflicht in Innenbereichen) bleiben bestehen. Für Proben und Veranstaltungen von Laienchören wird die 2G-plus-Regel eingeführt. Dafür entfällt die Maskenpflicht während des Singens für die Darbietenden. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen hingegen weiter Maske tragen – auch beim Singen etwa in der Kirchengemeinde. Blasmusikerinnen und Blasmusiker können auch außerhalb von beruflichen Tätigkeiten und Prüfungen wieder musizieren.

Großveranstaltungen in SH: Im Freien bis zu 10.000 Personen zulässig

Außerdem sind Veranstaltungen mit mehreren tausend Gästen möglich. Grundsätzlich sind drinnen wie draußen 500 Personen zugelassen – wobei in Innenräumen dann die 2G-Regel und eine Maskenpflicht für alle Gäste eingehalten werden muss. Bei Veranstaltungen draußen gilt eine Maskenpflicht, wenn es mehr als hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern gibt. In jedem Fall – also innen wie außen – müssen Hygienekonzepte erstellt werden. Diese Regeln gelten noch bis einschließlich 2. März.

Mehr als 500 Personen sind unter bestimmten Voraussetzungen gestattet.

In Innenräumen sind weitere 3500 und damit insgesamt maximal 4000 Menschen zulässig, wenn die Gäste feste Sitzplätze haben, die sie höchstens kurz verlassen, und gleichmäßig auf die vorhandenen räumlichen Kapazitäten verteilt sind. Außerdem darf die für die weiteren 3500 Gäste verbleibende Kapazität höchstens zu 30 Prozent ausgelastet ist. Handballspiele etwa sind damit wieder vor Publikum möglich.

sind weitere 3500 und damit insgesamt zulässig, wenn die Gäste feste Sitzplätze haben, die sie höchstens kurz verlassen, und gleichmäßig auf die vorhandenen räumlichen Kapazitäten verteilt sind. Außerdem darf die für die weiteren 3500 Gäste verbleibende Kapazität höchstens zu 30 Prozent ausgelastet ist. Handballspiele etwa sind damit wieder vor Publikum möglich. Im Freien – also etwa bei Fußballspielen – sind maximal 10.000 Personen zugelassen (also 500 plus 9500 weitere Gäste). Auch hier sind die Kapazitäten vor Ort entscheidend. Die Gäste müssen feste Sitz- oder Stehplätze haben, die sie höchstens für kurze Zeit verlassen. Wie im Innenbereich müssen sie gleichmäßig auf die vorhandenen räumlichen Kapazitäten verteilt sein. Außerdem darf die für die weiteren 9500 Gäste verbleibende Kapazität höchstens zu 50 Prozent ausgelastet ist.

Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu, was die Corona-Regeln für Schleswig-Holstein im Detail bedeuten, beantworten wir hier.

Diese Quarantäneregeln gelten aktuell in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gelten seit Mittwoch, 16.2.2022, neue Quarantäneregeln für Corona-Infizierte und enge Kontaktpersonen:

Für Corona-Infizierte gilt eine zehntägige Quarantäne. Ein positives Ergebnis bei einem Corona-Selbsttest oder Schnelltest muss nun wieder durch einen PCR-Test bestätigt werden (zuvor war für rund zwei Wochen ein weiterer Schnelltest ausreichend). Die Quarantäne kann nach frühestens sieben Tagen mittels zertifiziertem Schnelltest oder PCR-Test vorzeitig beendet werden, wenn das Ergebnis negativ ist. Auch Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich können die Quarantäne mit einem negativen Testergebnis nach sieben Tagen beenden, sofern sie 48 Stunden symptomfrei sind.

gilt eine zehntägige Quarantäne. Ein positives Ergebnis bei einem Corona-Selbsttest oder Schnelltest muss nun wieder durch bestätigt werden (zuvor war für rund zwei Wochen ein weiterer Schnelltest ausreichend). Die Quarantäne kann nach frühestens sieben Tagen mittels zertifiziertem Schnelltest oder PCR-Test vorzeitig beendet werden, wenn das Ergebnis negativ ist. Auch Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich können die Quarantäne mit einem negativen Testergebnis nach sieben Tagen beenden, sofern sie 48 Stunden symptomfrei sind. Nur Haushaltsangehörige müssen als Kontaktpersonen von Corona-Infizierten automatisch in Quarantäne . Allerdings können die zuständigen Gesundheitsämter für weitere enge Kontakte eine Absonderung anordnen. Die Quarantäne dauert auch für Kontaktpersonen zehn Tage und kann mit einem entsprechenden Test auf sieben Tage verkürzt werden. Bei Kindern und Jugendlichen im Kita- und Schulalter beträgt die Frist nur fünf statt sieben Tage.

müssen als Kontaktpersonen von Corona-Infizierten . Allerdings können die zuständigen Gesundheitsämter für weitere enge Kontakte eine Absonderung anordnen. Die Quarantäne dauert auch für Kontaktpersonen zehn Tage und kann mit einem entsprechenden Test auf sieben Tage verkürzt werden. Bei Kindern und Jugendlichen im Kita- und Schulalter beträgt die Frist nur fünf statt sieben Tage. Für bestimmte Personengruppen gilt eine Ausnahme der Quarantänepflicht, wenn sie als Kontaktpersonen gelten. Dazu gehören Menschen mit Boosterimpfung, geimpfte Genesene, Personen, die zweimal geimpft sind (ab dem 15. Tag nach und bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung) sowie Genesene ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests. Die Ausnahmen gelten allerdings nicht, wenn man typische Symptome einer Corona-Infektion hat oder nur eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten hat.

wenn sie als Kontaktpersonen gelten. Dazu gehören Menschen mit Boosterimpfung, geimpfte Genesene, Personen, die zweimal geimpft sind (ab dem 15. Tag nach und bis zum 90. Tag nach der zweiten Impfung) sowie Genesene ab dem 29. Tag bis zum 90. Tag ab dem Datum der Abnahme des positiven Tests. Die wenn man einer Corona-Infektion hat oder nur eine Impfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson erhalten hat. In Kitas gelten nun die gleichen Quarantäneregeln wie in Schulen. Das bedeutet, dass nicht-infizierte Kinder derselben Gruppe oder Schulklasse nicht mehr automatisch als enge Kontaktpersonen gelten. Sie müssen deshalb nicht in Quarantäne und können grundsätzlich weiterbetreut werden. Im Ausnahmefall kann das Gesundheitsamt allerdings eine Quarantäne anordnen. Auch hier gelten die Optionen zur vorzeitigen Beendigung der Absonderung.

Die neuen Quarantäneregeln für Schleswig-Holstein finden Sie hier im Detail.

Für Kita-Eltern in Schleswig-Holstein gibt es eine Testpflicht

Für Eltern von Kita-Kindern in Schleswig-Holstein gilt seit 3. Februar 2022, sich dreimal pro Woche auf Corona testen zulassen. Laut Gesundheitsministerium gilt die Testpflicht allerdings lediglich für den Elternteil, „der üblicherweise den meisten Kontakt zum Kind hat“. In vielen Familien läuft Kindererziehung allerdings gleichberechtigt. Dort dürfte es schwerfallen festzulegen, wen diese Vorgabe betrifft.

Wir beantworten deshalb hier die wichtigsten Fragen zu den neuen Regeln, dem Ablauf in den Einrichtungen und Verstößen gegen die Testpflicht.

Diese Corona-Regeln gelten in SH weiterhin

Weitere Corona-Regeln seit 4. Januar 2022 in Schleswig-Holstein sind: