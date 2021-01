Maskenpflicht & Co. - Corona-Regeln in SH: Polizei will mehr kontrollieren

Die Polizei will weiter auf die persönliche Ansprache setzen, wenn Bürger die Corona-Verordnungen missachten. Wo das keine Wirkung zeigt, sollen die Zügel jetzt ein Stück weit angezogen werden. Das betrifft vor allem zwei Orte in Schleswig-Holstein.