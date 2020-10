Regelmäßiges Lüften gehört ab Montag in Schleswig-Holsteins Schulen per Erlass zum Pflichtprogramm. In den weiterführenden Schulen müssen Kinder und Jugendliche außerdem die ersten zwei Wochen nach den Ferien auch im Unterricht eine Maske tragen. Diese Regeln gelten nach den Herbstferien.