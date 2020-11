Reisen, Besuche oder Aktivitäten in einer Gruppe: Die neuen Corona-Regeln im Teil-Lockdown greifen in viele Lebensbereiche ein. Nicht immer ist in der Landesverordnung für Schleswig-Holstein auf den ersten Blick ersichtlich, was erlaubt ist und was nicht. Wir beantworten Fragen unserer Leser.