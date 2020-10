Kiel

Quarantäne und Pflichttests für Reisende aus innerdeutschen Hotspots? Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) erhielt am Dienstag Schützenhilfe aus München. „Es spricht viel dafür, diese Regelung auch in Bayern anzuwenden“, sagte Regierungschef Markus Söder ( CSU). In Berlin sei die Situation „am Rande der Nicht-mehr-Kontrollierbarkeit“. Allerdings solle zunächst versucht werden, zu einer „national halbwegs verbindlichen Sprachregelung“ zu kommen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern hat Schleswig-Holstein kein Beherbergungsverbot für inländische Reisende aus Corona-Hotspots ausgesprochen. Stattdessen sind diese dazu verpflichtet, sich für 14 Tage von der Außenwelt abzusondern. Um die Quarantäne zu verkürzen, müssen dem örtlichen Gesundheitsamt zwei negative Testergebnisse vorgelegt werden, wobei einer der Tests frühestens fünf Tage nach Einreise gemacht werden darf.

Anzeige

Schleswig-Holstein hatte neben Hamm und Remscheid ( NRW) sowie dem Landkreis Vechta in Niedersachsen auch die vier Berliner Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln als Hotspots ausgewiesen. Dabei lag die Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Berlin gestern nur bei 40,4 pro 100.000 Einwohner – in den jüngsten sieben Tagen wurden dort also 40,4 Corona-Ansteckungen je 100 000 Einwohner gemeldet. Als Risikogebiet gelten Regionen, die die Marke von 50 überschreiten. Mittlerweile nähern sich auch Frankfurt/Main und Solingen mit jeweils 47,1 dieser kritischen Schwelle.

Daniel Günther ist für einheitliche Corona-Regeln

Schleswig-Holstein sei grundsätzlich bereit, seine bisherige Einstufung von Risikogebieten in Deutschland zu ändern, sagte Günther Dienstag. „Wir haben heute intensiv beraten, und es besteht eine grundsätzliche Absicht, unsere Regelungen anzupassen.“ Bereits am Montag habe man sich auf Ebene der Staatskanzleien und in der Gesundheitsministerkonferenz für eine einheitliche Lösung zu innerdeutschen Risikogebieten stark gemacht – „auch unter Preisgabe unserer seit Ende Juni bestehenden Regelung“, betonte der Regierungschef. „Bisher stieß dies leider auf wenig Widerhall.“

Mit Söders Unterstützung bekomme Günthers Anliegen nun den nötigen Rückenwind, so ein Sprecher am Nachmittag. Eine bundeseinheitliche Regelung sei zwar das Ziel, für Veränderungen aber keine zwingende Voraussetzung.

Oppositionsführer Ralf Stegner ( SPD) mahnte Günther, sich zumindest mit den anderen norddeutschen Ländern auf einheitliche Regelungen zu verständigen. „Ich kann nicht erkennen, dass es einen so großen Zustrom aus Berlin gäbe, der es rechtfertigte, es ausgerechnet hier anders zu handhaben als in Hamburg, Niedersachsen, Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern.“

IHK sorgt sich um den Tourismus in Schleswig-Holstein

Stegner warf Günther vor, sich mit einem möglicherweise besonders harten Kurs profilieren zu wollen. „Ein Maximum an bundesweiter Einheitlichkeit erhöht die Akzeptanz. Da bin ich mal ausnahmsweise bei der Kanzlerin.“

Die IHK zu Kiel sorgt sich um die Lage des Tourismus. Schließlich habe sich Schleswig-Holstein auch für die Nebensaison erfolgreich positioniert, stellte Vize-Hauptgeschäftsführerin Julia Körner fest. „Allerdings verunsichern die uneinheitlichen Quarantäne-Regelungen in den Bundesländern nicht nur die Tourismus-Akteure, sondern schlimmer: auch die Touristen.“ Hier benötige man unbedingt Klarheit und Transparenz. „Für die Unternehmen dürfte es zeitaufwendig und schwierig sein, sich im laufenden Betrieb über einen sich ständig ändernden Flickenteppich aus Risikogebieten zu informieren.“

Im Hotel Birke in Kiel sind zwei Mitarbeiter an der Rezeption damit beschäftigt, ständig die Risikogebiete auszumachen. Das gelte nicht nur für Reisende aus dem Inland, sondern etwa auch für Dänen, die oft nach Kiel kommen. „Wir können insgesamt damit leben“, sagte Chef Rainer Birke. Wenn sich Gäste vorher telefonisch anmeldeten, könne man Einzelheiten vorher besprechen, sonst an der Rezeption. Aber einfach sei die Lage nicht. Einige Monate könne man noch durchhalten, auch wenn man tendenziell Verlust mache. Birke: „Aber es ist immer noch besser, geöffnet zu haben, als schließen zu müssen.“

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite

Von Christian Hiersemenzel und Florian Hanauer