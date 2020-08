Das Coroanvirus kann sich über Aerosole, also feinste Tröpfchen in der Luft, verbreiten. Das Risiko besteht vor allem in Innenräumen. Lässt es sich durch Lüften reduzieren? Wie sollte in Klassenräumen, Büros und Wohnungen gelüftet werden? Eine Experten-Kommission gibt jetzt Antworten.