Kiel

Die Außengastronomie kann in Schleswig-Holstein wie von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt ab Montag, 12. April 2021, öffnen. Dies habe die Landesregierung bestätigt, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Gekoppelt sei dies an strenge Auflagen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Lockerung im Überblick.

Kann nun jedes Restaurant in Schleswig-Holstein Außengastronomie anbieten?

Die Öffnungsmöglichkeit besteht in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stabil unter 100 liegt. Zum Dienstagabend war das mit Ausnahme des Kreises Segeberg überall so.

Lesen Sie auch: Übersicht - So hoch ist die Inzidenz in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten

Kann ich mit uneingeschränkt vielen Personen die Außengastronomie nutzen?

Nein. Der Zugang zur Außengastronomie richtet sich nach den aktuellen Kontaktbeschränkungen. Also dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum darf die Außengastronomie in Schleswig-Holstein wieder öffnen?

Die Inzidenz in Schleswig-Holstein liege seit knapp drei Monaten unter 100 und aktuell bei 62, sagte Günther. Dies mache es möglich, vorsichtige Öffnungen vorzunehmen und der Gastronomie jetzt diese Perspektive zu bieten.

Welche Auswirkung könnte die Bund-Länder-Konferenz am Montag auf die Öffnung haben?

Am nächsten Montag werden die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über den weiteren Kurs in der Pandemie beraten. Zuletzt waren verstärkt Forderungen nach einer Verschärfung des aktuellen Lockdowns aufgekommen.

Die Bundesregierung machte am Mittwoch deutlich, dass sie für ein erneutes deutliches Herunterfahren des öffentlichen Lebens in Deutschland ist.