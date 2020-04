Diese Lockerungen sind in Schleswig-Holstein vorgesehen

Wie geht es weiter mit den Einschränkungen in der Corona-Krise? Nach der Konferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs am Mittwoch will die Jamaika-Koalition ihr Vorgehen beraten. Daniel Günther (CDU) informierte die Schleswig-Holsteiner am Abend über den neuesten Stand. Hier finden Sie sein Statement im Video.