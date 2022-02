Kiel

Am Donnerstag war bereits ein Corona-Test seiner Tochter positiv gewesen. Aus Vorsichtsgründen hatte Thomas Losse-Müller deshalb nicht in Präsenz an der Landeswahlkonferenz der SPD Schleswig-Holstein am Sonnabend in Neumünster teilgenommen – dort war er per Video zugeschaltet und nach seiner Rede mit 94 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten seiner Partei der für die Landtagswahl am 8. Mai nominiert worden.

Umjubelte Rede vor der Nominierung

Losse-Müller hatte auf der Landeswahlkonferenz 188 Stimmen bekommen, nur acht Delegierte votierten gegen ihn, vier enthielten sich. Die 200 jubelnden Delegierten belohnten Losse-Müllers halbstündige Rede mit fast zwei Minuten stehendem Applaus. Landes- und Fraktionschefin Serpil Midyatli (46) holte auf Platz zwei nur 76 Prozent. Sie bekam 152 von 200 abgegebenen Stimmen.

„Die Pandemie ist nicht vorbei“

Losse-Müller verbringt seine Quarantäne zu Hause. Unter anderem werde er an der Wahl des Bundespräsidenten am nächsten Sonntag nicht teilnehmen können, erklärte er. „Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei und nicht ungefährlich geworden. Trotz dreifacher Impfung ist eine Infektion möglich. Das zeigt, wie wichtig Vorsichtsmaßnahmen und verantwortungsvolles Handeln sind. Ich bin froh, dass ich dadurch im kritischen Zeitraum nur wenige Kontakte hatte, die zudem durch FFP2-Masken geschützt waren“, sagte er am Montag.

Geplante Termine sollen digital stattfinden

„Als Familie sind wir einigermaßen wohlauf. Für uns steht zunächst im Mittelpunkt, dass wir alle wieder gesund werden und vor allem unsere Töchter gut versorgen. Einige meiner in dieser Woche geplanten Termine werden digital stattfinden. Ich hoffe, in der nächsten Woche die Quarantäne nach negativer Testung verlassen zu können“, erklärte der SPD-Politiker.

Von cri/RND