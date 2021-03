Kiel

„Die finanziellen Folgen der Pandemie lassen sich nicht wegimpfen“, sagte Heinold. „Bund, Länder und Kommunen haben durch die Pandemie nicht nur neue Schulden in Milliardenhöhe, sondern auch große Lücken in der Finanzplanung.“ Allein in Schleswig-Holstein fehle künftig rund eine halbe Milliarde Euro jährlich. „Das ist fast die Hälfte unserer jährlichen Investitionsausgaben.“

Die Zeit sei daher mehr als reif für eine gesamtstaatliche Debatte darüber, „wie wir als Gesellschaft die Corona-Folgekosten schultern wollen“. Ein Aussitzen dieser Frage bis zur Bundestagswahl im Herbst wäre nicht nur unehrlich, sondern auch verantwortungslos, mahnte die Ministerin. „Wegducken gilt nicht.“

So steht es um den Landeshaushalt Schleswig-Holstein kommt dank hoher Corona-Notkredite (bis zu 6,9 Milliarden Euro) vorerst über die Runden. So kann das Land etwa pandemiebedingte Steuerausfälle bis 2024 wohl vollständig ausgleichen. Danach drohen aber harte Einschnitte, weil in der mittelfristigen Planung jährlich Löcher von bis zu 500 Millionen klaffen. Eine Lockerung der Schuldenbremse nach den Heinold-Plänen (Nettoinvestitionen dürfen aus Krediten finanziert werden) könnte helfen. Nach grober Schätzung dürften von den Landes-Brutto-Investitionen im laufenden Jahr (rund 1,5 Milliarden etwa für Krankenhaus-Neubauten, Schulsanierungen, Infrastrukturausbau und Küstenschutz) abzüglich der Abschreibungen deutlich mehr als 600 Millionen netto übrig bleiben. Diese Summe dürfte sich das Land bei einem Politikwechsel von einer schwarzen auf eine grüne Null zusätzlich bei Banken borgen. Allerdings ist der Schuldenberg selbst ohne solche Zusatz-Kredite gewaltig. Er liegt jetzt bei rund 35 Milliarden und dürfte in einigen Jahren auf 38 Milliarden wachsen – bei Einnahmen von derzeit 13 Milliarden im Jahr.

Monika Heinold will Steuerschlupflöcher schließen

Heinold, die seit 2012 ihre Hand auf der Landeskasse hat und zu den profiliertesten Finanzexperten in Deutschland zählt, hat ein eigenes Corona-Konzept entwickelt, das auch auf Mehreinnahmen setzt. So möchte die Ministerin Steuerschlupflöcher wie etwa bei „Share deals“ im Immobilienbereich vollständig schließen.

Zugleich will die Grüne für mehr Steuertransparenz sorgen, etwa durch eine „nationale Anzeigepflicht“ von Steuersparmodellen sowie ein „öffentliches Country-by-Country-Reporting“. Dadurch würden multinationale Konzerne verpflichtet, in ihren Bilanzen auszuweisen, in welchen Ländern wie viel Gewinne gemacht und wie viel Steuern gezahlt werden.

Umweltschädliche Subventionen streichen

Mehr Einnahmen erhofft sich Heinold auch durch die Streichung umweltschädlicher Subventionen. Im Visier hat die Ministerin dabei den ermäßigten Steuersatz für Diesel oder die Mehrwertsteuerbefreiung auf internationale Flüge. Einführen will sie eine Energiesteuer auf Kerosin.

Schuldenbremse lockern

Darüber hinaus fordert Heinold eine Generalüberholung der Schuldenbremse. „Gerade nach einer Katastrophe wie der Corona-Pandemie braucht ein Land wie Schleswig-Holstein mehr Luft zum Atmen, um aus der Krisensituation herauszukommen.“

Als ersten Schritt der Finanzreform fordert Heinold eine Änderung des Grundgesetzes (Artikel 109), das bisher nur dem Bund in Notsituationen die begrenzte Aufnahme von Krediten erlaubt. „Diese Möglichkeit muss auch den Ländern eingeräumt werden“, sagte Heinold.

"Grüne" statt "schwarze" Null

„Die Länder müssen sich im Gegenzug verpflichten, Kredite nur für 'Nettoinvestitionen'“ aufzunehmen. Im Klartext: Monika Heinold möchte in Krisenzeiten bestimmte Projekte (etwa eine energetische Fassadensanierung an einer Polizeistation oder einen neuen Radweg im Zuge einer Straßensanierung) auf Pump finanzieren dürfen. „Damit würden kreditfinanzierte Investitionen anders als früher zu einer Erhöhung des Landesvermögens führen.“

Die Politik der „schwarzen Null“ (keine Schulden) würde so durch eine Art „grüne Null“ (Schulden für Netto-Investitionen) ersetzt.