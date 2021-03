Kiel

1. Für normalen Unterricht müssen sich viele Schülerinnen und Schüler, deren Biorhythmus eher dem einer Nachteule gleicht, morgens viel zu früh aus dem Bett quälen. Wer nur online Aufgaben bearbeitet, kann viel länger schlafen. Auch der Klassiker, dass beim hektischen Taschenpacken kurz vor Aufbruch das Heft, die Mappe oder ein Buch fehlen, kommt nicht mehr vor. Liegt alles im Kinderzimmer.

2. Die Frisur muss nicht bis zur Perfektion gestylt werden, nicht jeder Pickel hinterm Abdeckstift verschwinden. Bleibt in der Videoschalte mit der Klasse die eigene Kamera aus, sorgt das nicht nur für weniger morgendliches Gedränge im Familien-Badezimmer. Auch die Klamottenfrage ist schnell geklärt: Sieht eh keiner! Und wenn Teenager nicht jeden Tag ein neues Outfit anziehen, muss die Waschmaschine seltener angestellt werden.

3. Eigentlich jede Klasse hat ihren Klassenclown, Stühlekippler oder ihre Quasselstrippe, die auch während des Unterrichts noch dringend Privatgespräche führen muss. In der Videokonferenz können Lehrerinnen und Lehrer die Störenfriede einfach stumm schalten. Wer in der Klasse gemobbt wird, musste sich weniger fiese Sprüche anhören, und auch der Druck, total cool zu sein, fällt ab, wenn man sich nicht jeden Tag live sieht.

4. Im Unterricht kommt nicht jeder gleich schnell mit. Das Erklärvideo können Kinder einfach nochmal zurückspulen oder mehrfach anschauen. So lernt jeder im eigenen Tempo. Pädagogen zufolge haben viele Schülerinnen und Schüler darin Fortschritte gemacht, sich Zeit selbst einzuteilen und sich selbstständig Wissen anzueignen.

5. Seit Jahren predigen Politiker, wir bräuchten mehr Medienkompetenz. Weil jetzt plötzlich alle auf digitale Geräte angewiesen sind, haben sich sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die Lehrkräfte viele neue Fähigkeiten angeeignet. Selbst Technikverweigerer mussten sich umstellen. An den meisten Schulen gab es einen echten Sprung in Sachen Digitalisierung: Viel Geld floss in bessere Ausstattung. Neue pädagogische Konzepte entstanden, Lehrkräfte wurden weitergebildet.