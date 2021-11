Kiel

Das Interesse an Booster-Impfungen ist groß. Die unterschiedlichen Äußerungen der Fachleute bringen allerdings nach Einschätzung von Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, eine Menge Unruhe in die Haus- und Facharztpraxen. Er fordert klare Ansagen, damit die Praxen nicht zu viel Zeit mit Diskussionen verlieren. Wer aber darf sich impfen lassen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welchen Menschen wird eine solche Corona-Auffrischimpfung empfohlen?

Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) rät den Booster grundsätzlich Menschen über 70 Jahren und besonders Gefährdeten. Dazu gehören Bewohner im Pflegeheim und medizinisches Personal. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben dies weiter gefasst. Boosterimpfungen können demnach wahrgenommen werden bereits von Menschen, die 60 Jahre und älter sind und die letzte Impfung vor mehr als sechs Monaten erhalten sowie eine individuelle Abwägung mit ihrem Arzt getroffen haben. Hinzu kommen Immungeschwächte oder Immunsupprimierte, vollständig mit dem Vektorimpfstoff Astrazeneca Geimpfte (letzte Impfung vor mehr als sechs Monaten), vollständig mit dem Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson Geimpfte (letzte Impfung vor mehr als vier Wochen), Bewohner einer Pflegeeinrichtung, Pflegekräfte und Beschäftigte einer solchen Einrichtung (letzte Impfung vor mehr als sechs Monaten) sowie medizinisches Personal, das beruflich in Kontakt mit infektiösen Menschen steht (letzte Impfung vor mehr als sechs Monaten).

Bestehen in den Bundesländern unterschiedliche Vorschriften?

Eigentlich nicht. Die Bundesländer haben sich jedenfalls im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz abgestimmt und zur Auffrischimpfung einheitliche Beschlüsse gefasst. Schleswig-Holstein setzt sie um. Sachsen dagegen empfiehlt den Booster seit Anfang November schon für Menschen ab 18 Jahren und verweist auf positive Erfahrungen aus Israel.

Kann jeder eine Booster-Impfung bekommen, auch wenn sie für ihn streng genommen gar nicht empfohlen wird?

Ja. Nach Auskunft eines Sprechers im Kieler Gesundheitsministerium sind sie laut Impfverordnung grundsätzlich auch für andere Menschen jenseits der Empfehlungen möglich, sofern der Impfstoff zugelassen ist – also in der Regel für Personen, die älter als 18 Jahre sind. Das Einvernehmen mit dem Impfarzt wird vorausgesetzt.

Von welcher Größenordnung an Booster-Impfungen geht die Landesregierung in diesem Herbst aus?

Das hängt stark davon ab, welche Gruppen dafür in Betracht kommen und wie viele Menschen das in Anspruch nehmen. Sollten nur Personen zur Auffrischung ein drittes Mal geimpft werden, bei denen aufgrund des Alters ab 60 Jahren oder bestimmter Vorerkrankungen mit einer schlechten Immunantwort zu rechnen ist, rechnet das Gesundheitsministerium landesweit monatlich mit 90 000 bis 120 000 Impfungen. Folgt man der Stiko (Personen ab 70 Jahren), sei diese Gruppe entsprechend kleiner. Experten gehen allerdings davon aus, dass die Stiko ihre Empfehlung in den nächsten Wochen erweitert.

Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit?

Sie lag in Schleswig-Holstein am Dienstag bei 70,6 und damit auf vergleichsweise moderatem Niveau. Zum Vergleich: In Bayern betrug der Wert 248,9, in Thüringen 306,5. Der Bundesdurchschnitt lag bei 153,7.

Bei der Corona-Bekämpfung schauen die Länder darauf, dass die Intensivstationen nicht überlastet werden. Wie ist die Lage im Vergleich zum vergangenen Winter?

Deutlich entspannter. Derzeit (Stand 2. November) befinden sich 85 Menschen mit Corona in der Klinik. Auf der Intensivstation liegen 19 Personen, neun werden künstlich beatmet. Zum Vergleich: Am 4. Januar 2021 befanden sich 412 Menschen mit Covid im Krankenhaus. 68 lagen auf der Intensivstation, 46 wurden beatmet.

Wo im Land gibt es offene Impfaktionen und mobile temporäre Impfstellen?

Einen genauen Überblick gibt es im Internet unter www.impfen-sh.de auf den Seiten des Gesundheitsministeriums. Hier Angebote aus unserem Verbreitungsgebiet für diese Woche. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mittwoch, 3. November: Büdelsdorf (temporäre Impfstelle, Am Friedrichsbrunnen 2), 16-19 Uhr. Fockbeck (GMSH, Assenkoppeln 1), 9-17 Uhr. Schönkirchen (Verwaltungsgebäude, Mühlenstraße 48), 9.30-15 Uhr. Neumünster (Holsten-Galerie, Gänsemarkt 1), 10-17 Uhr. Donnerstag, 4. November: Neumünster (Holsten-Galerie, Gänsemarkt 1), 10-17 Uhr. Freitag, 5. November: Emkendorf (Gut Emkendorf, Gutshof 3), 10-17 Uhr. Neumünster (Holsten-Galerie, Gänsemarkt 1), 10-17 Uhr. Kiel (Citti-Park, Mühlendamm 1), 10-18 Uhr. Sonnabend, 6. November: Emkendorf (Gut Emkendorf, Gutshof 3), 10-17 Uhr. Neumünster (Holsten-Galerie, Gänsemarkt 1), 10-17 Uhr. Kiel (Citti-Park, Mühlendamm 1), 10-18 Uhr. Sonntag, 7. November: Rendsburg (Verkaufsoffener Sonntag, Schiffbrückenplatz), 12-17 Uhr.