„Moin, ich bin einer der Impfärzte. Wir haben Impfstoff von Biontech für euch dabei“, sagt Leonard Hojenski zu den 30 Sechstklässlern vor sich. Wo sonst an der Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule Chemie unterrichtet wird, gibt es gegen 10 Uhr eine Aufklärung über die möglichen Nebenwirkungen einer Corona-Impfung. „Ihr könnt mir auch gleich noch einzeln Fragen stellen, wenn ihr nicht möchtet, dass alle zuhören“, sagt der Arzt.

An 24 Schulen sind am Donnerstag mobile Impfteams an den Start gegangen, die Jugendliche ab zwölf Jahren versorgen. In den kommenden Wochen besuchen sie 250 Standorte.

Als erster Schüler ist der zwölfjährige Leon Kocich dran. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Aber ich möchte die Impfung gerne haben, damit ich wieder mehr machen darf und nicht jedes Mal einen Test brauche.“ Zur Unterstützung hat er seinen Papa dabei, der den Corona-Schutz schon hat.

Leon: „Es war gar nicht schlimm“

„Ich habe mich vorher mit einer Ärztin aus unserem Bekanntenkreis ausgetauscht, die Kinder im gleichen Alter hat. Sie hatte keine Bedenken“, sagt Vater Thomas Tillner. Er habe seine Kinder gefragt, ob sie die Impfung möchten. „Leon wollte gleich, seine ältere Schwester lieber noch nicht.“ Auf dem Stuhl habe er ein bisschen gezittert, verrät der Sechstklässler. „Aber es war gar nicht schlimm.“ Eine Viertelstunde lang muss Leon im Nebenraum unter Beobachtung warten, falls er Kreislaufprobleme bekommt oder eine allergische Reaktion.

„Es hat nur kurz ein bisschen wehgetan“, sagt Ena Farsat (12) und fügt an: „Ich finde die Impfung wichtig. Von Kindern habe ich das zwar noch nicht gehört, aber es sind ja viele alte Leute an Corona gestorben.“ Sie und ihre Freundin Hero Alsurchy sind froh, dass sie die Spritze bekommen haben. „Mein Papa hat mir auch erklärt, dass es einfacher ist, wenn wir in den Urlaub fahren möchten“, sagt Alsurchy.

Unter seinen Schülerinnen und Schülern seien viele, die Familien im Ausland haben. „Das sind oft Risikogebiete, weswegen die Impfung für sie umso wichtiger ist“, sagt Schulleiter Dieter Ruser. Er hält Schule für den richtigen Ort, um möglichst viele Familien zu erreichen. Hier herrsche schon ein Vertrauensverhältnis. Er habe nicht das Gefühl, dass es in den Klassen zu Gruppenzwang komme. „Wir haben nicht den Eindruck, dass eine Drucksituation entsteht. Wir eröffnen eine Chance“, sagt auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU). 

Etwa 150 Impfungen sind für den Vormittag geplant. Etwa ein Drittel der Kinder im impffähigen Alter ab zwölf Jahren hätten sich angemeldet. „Das finden wir toll. Es zeigt, dass das niedrigschwellige Angebot angenommen wird“, so Ruser. Das gilt auch für Jugendliche vom benachbarten Thor-Heyerdahl-Gymnasium. Dort sei die Resonanz jedoch niedriger gewesen. Ein Grund ist aus seiner Sicht, dass Gymnasiasten oft aus Familien mit höherem Bildungsniveau kommen, die den Weg ins Impfzentrum selbst gefunden hätten oder sich kritischer mit dem Thema auseinandersetzten.

Ministerin nennt Anmeldezahlen einen Erfolg

Die Informationen zur Aktion sind vom Land in die wichtigsten Migrantensprachen übersetzt worden, um Barrieren abzubauen. „Wir hoffen, so noch mehr Eltern zu erreichen“, sagt Prien. Landesweit haben sich 10 500 Kinder angemeldet. „Das ist ein Erfolg. Und nach der Stiko-Empfehlung werden sicher noch mehr hinzukommen.“

Inzwischen sitzt Halan Maoloud am Impfplatz. „Hast du noch Fragen?“, möchte Hojenski wissen. „Nö“, sagt der 14-Jährige. Er sei bereit. Die Spritze bekommt er als Linkshänder lieber in den rechten Arm.

„Ging voll schnell. Ich dachte, das dauert länger, so wie bei der Blutabnahme, und das ist eine größere Nadel“, sagt Halan grinsend. Er wollte sofort mitmachen, als er gehört hat, dass er sich in der Schule impfen lassen kann. „Das bringt einem im Alltag ja viele Vorteile. Und ich möchte auch kein Corona bekommen.“ In rund drei Wochen geht es für ihn dann zu Zweitimpfung.