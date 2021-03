Kiel

Ab Montag stehen an Schleswig-Holsteins Schulen 610.000 Selbsttests der Firma Roche zur Verfügung, mit denen Schülerinnen und Schüler sich auf das Coronavirus testen können. Sie seien ein weiterer Baustein für die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Die Hygieneregeln, der Schnupfenplan und Umsicht seien aber weiterhin die wichtigsten Mittel im Kampf gegen die Pandemie. "Die Tests sind kein Freibrief. Sie sind ein zusätzlicher Baustein in unserem Bemühen, alles dafür zu tun, dass Schulen offen bleiben können."

Wann und wie oft sollen die Tests stattfinden?

Alle Schüler sollen einmal pro Woche die Möglichkeit zu einem Test bekommen. Ob vor Unterrichtsbeginn oder in den Pausen - wie die Schulen das organisieren, bestimmen sie selbst. "Natürlich ist unser Wunsch, dass der Schulbetrieb dadurch so weit wie möglich unbeeinträchtigt bleibt", so Prien.

Es sei empfehlenswert sich große Räume auszusuchen, in denen eine „Teststraße“ aufgebaut werden könne. Die Kinder sollen Abstand halten können, weil sie für den Test kurz ihre Maske abnehmen müssen.

Was ist, wenn ich keine Tests für mein Kind will?

"Die Tests sind selbstverständlich freiwillig", betonte Karin Prien. Bei Minderjährigen müssen die Eltern vorher eine Einverständniserklärung unterschreiben, dass sich ihre Kinder in der Schule selbst testen dürfen und dabei personenbezogene Daten verarbeitet werden. "Eine Verpflichtung besteht nicht, dementsprechend können wir auch keine Sanktionen daran knüpfen, wenn sich Eltern dagegen entscheiden."

Die Lehrkräfte oder Aufsichtspersonen vor Ort sollen darauf hinwirken, dass es auch bei dieser Freiwilligkeit bleibt und kein Gruppendruck entsteht.

Schaffen die Kinder das mit den Tests wirklich alleine oder müssen Lehrer helfen?

"Es geht darum, dass die Kinder das selbst machen und wir gehen auch davon aus, dass die Kinder das auch können", sagte Karin Prien. Das sei auch die Einschätzung des Herstellers. Es sei ausdrücklich nicht daran gedacht, dass Lehrkräfte oder andere freiwillige Aufsichten den Test an den Kindern vornehmen.

Das Ministerium hat den Beipackzettel des Herstellers laut Prien so aufbereitet, dass Schülerinnen und Schüler damit gut umgehen können. "Liegen alle Teile vor dir? Sind deine Hände sauber? Dann geht es los!", heißt es darin beispielsweise. Mit Bildern sind die einzelnen Schritte illustriert. Den Kindern und Jugendlichen wird vorgeschlagen, eine Wäscheklammer von zu Hause mitzubringen, die sie als Halterung für das Teströhrchen benutzen können. Zudem gibt es Links zu Erklärvideos.

Warum können die Schüler die Tests nicht zu Hause machen?

Die Umstände bei der Bestellung der Selbsttests seien nicht perfekt gewesen. "Wir müssen im Augenblick mit dem leben, was auf dem Markt verfügbar ist", so Prien.

Es habe die Test-Kits nur in 25er-Kartons gegeben. Zwar seien die Tupfer und Teststreifen einzeln verpackt, aber die Pufferlösung sei nur in großen Flaschen mitgeliefert worden, sodass nicht einzelne Kits an Schülerinnen und Schüler verteilt werden können. "Wir hatten zwei Möglichkeiten: Entweder machen wir nichts und warten auf die perfekte Lösung, oder wir nutzen diese Tests", so die Ministerin.

Es habe die Überlegung gegeben, die Tests umzupacken, damit sie den Kindern und Jugendlichen mitgegeben werden können. "Aber aus medizinrechtlichen Gründen können wir das nicht machen."

Daher müssten die Tests nun unter Aufsicht in der Schule durchgeführt werden. Das sei zunächst die Lösung bis zu den Osterferien. Die Ministerin hofft beispielsweise, dass bis nach den Ferien für Grundschüler einfachere Lösungen wie Lutschtests zugelassen sind.

Anleitung zum Download

Was passiert, wenn der Test positiv ausfällt?

"Ein positiver Schnelltest muss immer durch einen PCR-Test bestätigt werden", so Prien. Wer in der Schule einen positiven Selbsttest hat, muss sich umgehend in häusliche Absonderung begeben. Auch das Gesundheitsamt müsse in diesem Stadium schon informiert werden.

Die Aufsichtsperson in der Schule soll die Eltern informieren, damit sie ihr Kind abholen können oder Bescheid wissen, dass es nach Hause geschickt wird. Öffentliche Verkehrsmittel sollen die Schüler in diesem Fall nicht mehr nutzen.

Nur weil ein Selbsttest positiv ausfällt, wird nicht gleich die ganze Kohorte in Quarantäne gesteckt. Klassenkameraden mit negativem Testergebnis können weiter in den Präsenzunterricht kommen. Direkte Sitznachbarn des betroffenen Schülers oder enge Freunde sollen allerdings bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt, besonders darauf achten, sich strikt an Infektions- und Hygienemaßnahmen zu halten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie sicher sind die Selbsttests?

Schnelltests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate. "Die Beschaffenheit der Tests sorgt dafür, dass es eine Reihe falsch-positiver Ergebnisse geben wird", so Prien. Sie erinnerte an den Fall der Kieler Max-Tau-Schule, wo nach einem Schnelltest 14 Lehrer unter Corona-Verdacht standen, beim nachgelagerten PCR-Test aber alle ein negatives Ergebnis erhielten.

"Das sind Dinge, die können mit den Schnelltests passieren." Aber es gebe umgekehrt auch falsch-negative Tests. "Das heißt, alle anderen Hygienemaßnahmen - insbesondere die Verpflichtung zum Tragen einer Maske - bleiben weiterhin von entscheidender Bedeutung."