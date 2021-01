Kiel

Mitte Januar war der Vorteil von Schleswig-Holstein zusammengeschmolzen. Während die Sieben-Tage-Inzidenz im Bund rapide sank, bewegte sich seit Neujahr im Norden kaum etwas. Die Zahl der Neuinfektionen ist immer noch hoch, mit 89 intensivmedizinisch behandelten Covid-Patienten wurde Sonntag jedoch ein neuer Höchstwert erreicht. Zum Vergleich: Von Ende Mai bis Ende Oktober gab es durchgängig weniger als zehn Covid-Patienten auf den Intensivstationen.

Prof. Alexander Katalinic, Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie an der Universität Lübeck, bestätigt das. „In Schleswig-Holstein zeigt sich seit Wochen kein deutlicher Rückgang. Verglichen mit dem Jahresbeginn lag die Sieben-Tage-Inzidenz in dieser Woche um bis zu 20 Prozent höher. Der Landkreis Pinneberg liegt bundesweit auf Platz 33 und Lübeck auf 63 – vor einigen Monaten undenkbar. Schleswig-Holstein – lange Zeit mit der niedrigsten Inzidenz deutschlandweit – ist von Platz 16 schon auf Platz 9 aufgestiegen.“

Anzeige

Waren die Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein zu lasch?

Wie konnte die gute Infektionslage so verspielt werden? Warum hat die zweite Welle in Schleswig-Holstein so durchgeschlagen? Waren die Maßnahmen der Landesregierung zu lasch?

„Sicherlich gibt es an dem einen oder anderem Ort Hotspots. Die sind meines Erachtens aber nur das Ergebnis eine weiter diffusen Verbreitung in der gesamten Bevölkerung“, sagt Katalinic. Die diversen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung hält er für ausreichend – wenn sie denn eingehalten werden. „Das ist in Schleswig-Holstein aktuell offensichtlich nur unzureichend der Fall.“

Möglicherweise wirkt auch die britische Virusmutante B.1.1.7 bremsend, die nicht nur im Airbus-Werk in Hamburg, sondern auch in Schleswig-Holstein in Flensburg und mehreren Kreisen nachgewiesen worden ist. Professor Katalinic ist deshalb eher skeptisch. „Wenn Mitte der Woche der R-Wert auf 85 umgeschwenkt wäre, dann würde es bis Ende Februar dauern, um eine Sieben-Tage-Inzidenz von 40 bis 50 pro 100 000 Personen zu erreichen.“ Doch der R-Wert lag da noch bei 94. Am Sonntag wurden jedoch 79,3 gemeldet. Allerdings werden an Wochenenden stets weniger Fälle registriert.

Covid-Simulator sorgt schnell für Ernüchterung

Katalinic ist mit seiner Skepsis nicht allein. Auch ein Blick auf den Covid-Simulator sorgt schnell für Ernüchterung. Der Simulator, von Prof. Torsten Lehr an der Universität Saarland entwickelt, wird fortlaufend mit allen verfügbaren geprüften Daten gefüttert und liegt bisher mit seinen Werten meist verblüffend nahe an der Realität. Laut Simulator sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Norden langsamer als im Bundesschnitt: Bundesweit fällt sie demnach am 18. Februar auf unter 50 und am 6. März auf unter 30. Ende März wird eine Inzidenz von 12 ausgewiesen. Die täglichen Covid-Todesfälle sinken in der Zeit von 450 auf 117.

Anders in Schleswig-Holstein: Dort beträgt die Inzidenz noch Ende Februar 60. Erst am 18. März wird der Wert von 50 unterschritten, ist Ende März mit 43 aber immer noch recht hoch. Laut Simulation werden Mitte Februar täglich noch 14 Covid-Patienten sterben – Ende März dann neun. Dabei geht die Entwicklung extrem auseinander (siehe Grafiken): Im Kreis Segeberg geht die Kurve am steilsten nach unten – möglicherweise, weil die Pflegeheime dank Impfung als Hotspots wegfallen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das könnte sich auch in Kiel auswirken: Die Landeshauptstadt erholt sich mit den Kreisen Segeberg, Plön und Rendsburg-Eckernförde am schnellsten. Der Kreis Plön liegt längst unter 50, Kiel unterschreitet demnach den Wert Anfang Februar, dann folgen die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Segeberg. Allerdings waren die Modelle für beide Kreise zuletzt deutlich zu optimistisch. Für Neumünster zeigt der Simulator dagegen weiter eine hohe Inzidenz an, für Flensburg sowie für die Kreise Pinneberg und Nordfriesland sogar einen deutlichen Anstieg.